Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Твоими глазами
Киноафиша Твоими глазами

Спектакль Твоими глазами

Постановка
Новая сцена Александринского театра 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера перформанса «По пути» от труппы «Антон тут рядом»

Труппа современного танца и перформанса «Антон тут рядом» была основана в 2021 году. Их первая работа — перформанс «По пути» — стала инклюзивной историей о том, что значит «мое» и «чужое», о лесах и домах, о месте и времени.

Успех и достижения

Сегодня труппа является резидентом Новой сцены Александринского театра и активно участвует в Уральской биеннале современного искусства. Они также входят в число хедлайнеров музыкального фестиваля «Антон тут рядом» и собирают солд-ауты на различных площадках Санкт-Петербурга.

Соавторы и участники

Гостями и соавторами перформансов стали известные деятели искусства: хореограф и режиссёр Владимир Варнава, а также музыкант Паша Артемьев. В труппе выступают нейроотличные танцоры, студенты фонда «Антон тут рядом», а также танцоры без особенностей развития.

Художественный руководитель

Художественный руководитель труппы — Алевтина Грунтовская, хореограф и куратор, также являющаяся танцовщицей труппы современного танца MusicAeterna Dance. Фонд «Антон тут рядом» с 2013 года оказывает системную поддержку людям с аутизмом и их семьям, а также способствует инклюзии в обществе.

Партнёр спектакля

Партнёр спектакля — офтальмологический центр «Зрение», который с 2011 года предлагает услуги полного цикла по улучшению зрения.

Философия спектакля

«Попробуй заглянуть внутрь себя», — говорит Алевтина Грунтовская. Она отмечает, что общение между людьми происходит не только на физическом уровне, но и на более глубоком. Спектакль предлагает зрителям задаться вопросом: как бы выглядело пространство, где люди встречаются иначе, без привычных слоёв общения?

Команда проекта

В перформансе участвуют как студенты фонда «Антон тут рядом», так и профессиональные танцовщики: Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов, Екатерина Вятлева, Григорий Гущин, Антон Осетров, Марина Ижецкая, Диана Демина, Валерия Яфарова и Александр Воробьев.

Творческая команда

  • Хореограф: Алевтина Грунтовская
  • Репетитор труппы: Анастасия Малеева
  • Звуковой художник: Соня Скобелева
  • Медиахудожник: Наташа Суворова
  • Художник по свету: Ксения Котенёва
  • Художник по костюмам: Тора Пархимович
  • Фотограф: Мария Мельникова
  • Продюсер: Маргарита Полонская
  • Одежда: SHU clothes
  • Куратор: Алиса Айсина

Не упустите возможность увидеть этот уникальный перформанс, который исследует глубину человеческих отношений и инклюзии в современном обществе!

Купить билет на спектакль Твоими глазами

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 800 ₽

Фотографии

Твоими глазами Твоими глазами Твоими глазами Твоими глазами Твоими глазами Твоими глазами

В ближайшие дни

Квест «Иллюзия обмана»
6+
Иммерсивный
Квест «Иллюзия обмана»
12 ноября в 20:35 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Квест-триллер «Хижина в лесу»
12+
Иммерсивный
Квест-триллер «Хижина в лесу»
10 ноября в 12:20 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Квест «Скуби Ду»
6+
Иммерсивный
Квест «Скуби Ду»
22 сентября в 13:15 «Взаперти» на Казначейской
от 5600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше