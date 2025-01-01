Спектакль Твоими глазами

Премьера перформанса «По пути» от труппы «Антон тут рядом»

Труппа современного танца и перформанса «Антон тут рядом» была основана в 2021 году. Их первая работа — перформанс «По пути» — стала инклюзивной историей о том, что значит «мое» и «чужое», о лесах и домах, о месте и времени.

Успех и достижения

Сегодня труппа является резидентом Новой сцены Александринского театра и активно участвует в Уральской биеннале современного искусства. Они также входят в число хедлайнеров музыкального фестиваля «Антон тут рядом» и собирают солд-ауты на различных площадках Санкт-Петербурга.

Соавторы и участники

Гостями и соавторами перформансов стали известные деятели искусства: хореограф и режиссёр Владимир Варнава, а также музыкант Паша Артемьев. В труппе выступают нейроотличные танцоры, студенты фонда «Антон тут рядом», а также танцоры без особенностей развития.

Художественный руководитель

Художественный руководитель труппы — Алевтина Грунтовская, хореограф и куратор, также являющаяся танцовщицей труппы современного танца MusicAeterna Dance. Фонд «Антон тут рядом» с 2013 года оказывает системную поддержку людям с аутизмом и их семьям, а также способствует инклюзии в обществе.

Партнёр спектакля

Партнёр спектакля — офтальмологический центр «Зрение», который с 2011 года предлагает услуги полного цикла по улучшению зрения.

Философия спектакля

«Попробуй заглянуть внутрь себя», — говорит Алевтина Грунтовская. Она отмечает, что общение между людьми происходит не только на физическом уровне, но и на более глубоком. Спектакль предлагает зрителям задаться вопросом: как бы выглядело пространство, где люди встречаются иначе, без привычных слоёв общения?

Команда проекта

В перформансе участвуют как студенты фонда «Антон тут рядом», так и профессиональные танцовщики: Анастасия Малеева, Андрей Цырцанов, Екатерина Вятлева, Григорий Гущин, Антон Осетров, Марина Ижецкая, Диана Демина, Валерия Яфарова и Александр Воробьев.

Творческая команда

Хореограф: Алевтина Грунтовская

Алевтина Грунтовская Репетитор труппы: Анастасия Малеева

Анастасия Малеева Звуковой художник: Соня Скобелева

Соня Скобелева Медиахудожник: Наташа Суворова

Наташа Суворова Художник по свету: Ксения Котенёва

Ксения Котенёва Художник по костюмам: Тора Пархимович

Тора Пархимович Фотограф: Мария Мельникова

Мария Мельникова Продюсер: Маргарита Полонская

Маргарита Полонская Одежда: SHU clothes

SHU clothes Куратор: Алиса Айсина

