Твое далеко. Тур «Ближе, чем кажется»

Концерт группы «Твоё далеко» – ближе, чем кажется

Группа «Твоё далеко» в конце марта отправится в тур, который называется «Ближе, чем кажется». В программе ожидаются как любимые песни, которые зрители будут петь хором, так и премьеры новых треков из альбома «Нельзя сказать», созданного в Японии.

Фронтмен группы и автор всех песен Сергей Пастух поделился своими ожиданиями: «Едем к вам, чтобы твоё далеко на один вечер стало близким. До встречи!»

Музыкальный стиль и популярность

Группа «Твоё далеко» сочетает в своем звучании синтезаторы и рок-драйв с искренними текстами о любви, принятии, хрупкости чувств и расставании. Один из самых популярных треков – «Лес поцелуев» – завирусился в социальных сетях и собрал более 1,5 миллионов прослушиваний в Spotify. Также успеха добилась песня «Первый день лета», перевалившая за 2 миллиона прослушиваний на «Яндекс Музыке». В настоящее время у группы на «Яндекс.Музыке» более 200 000 ежемесячных слушателей.

Недавние достижения

В 2025 году группа выпустила мини-альбом «Нельзя сказать», который был записан в Японии вместе с продюсером Такахиро Каяно. Об этой удивительной поездке был снят фильм «В Акихабаре музыка играет». Кроме того, их трек «Постой» вошел в популярный комедийный сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым. Группа также отметила свой десятилетний юбилей большим концертом на сцене московского клуба «Свобода».

Признание в индустрии

Среди заслуг группы – попадание в шорт-лист престижной премии «Сноб» в категории «Сделано в России» и «Топ перспективных молодых музыкантов» по версии издания «Собака.ру». Это свидетельствует о высоком уровне их творчества и признании в музыкальной индустрии.