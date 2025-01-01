Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Твин Пикс. Большой летний концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Твин Пикс. Большой летний концерт

Твин Пикс. Большой летний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Летний концерт группы «Твин Пикс» в «16 Тонн Арбат»

Странная девочка из маленького города, шанхайские подвалы и электрик шестого разряда, устраняющий световой беспорядок — всё это можно услышать в музыкальных находках группы «Твин Пикс» из Котовска, Тамбовской области. Уже более двадцати лет они радуют своих поклонников уникальными образами и мелодиями.

Новый альбом и старые хиты

В конце 2024 года на сцене легендарного клуба «16 Тонн Арбат» музыканты представят свой пятый полноформатный альбом под названием «Что ты делаешь на крыше среди ночи». На этом большом летнем концерте прозвучат как любимые хиты группы, так и совершенно новые песни, которые порадуют давних и новых поклонников.

Интересные факты о группе

Группа «Твин Пикс» известна не только своими музыкальными эксперименты, но и яркими живыми выступлениями. Их творчество сочетает в себе элементы рок-музыки и многогранные музыкальные стили, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс увидеть «Твин Пикс» в «16 Тонн Арбат» и насладиться атмосферой настоящего музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев. Stand Up
18+
Юмор
Хетаг Хугаев. Stand Up
17 августа в 18:00 КДК «Большевик»
Билеты
Ирина Богушевская
18+
Джаз Шансон
Ирина Богушевская
10 декабря в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1800 ₽
The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
10 сентября в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше