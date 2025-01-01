Твин Пикс. Большой летний концерт

Летний концерт группы «Твин Пикс» в «16 Тонн Арбат»

Странная девочка из маленького города, шанхайские подвалы и электрик шестого разряда, устраняющий световой беспорядок — всё это можно услышать в музыкальных находках группы «Твин Пикс» из Котовска, Тамбовской области. Уже более двадцати лет они радуют своих поклонников уникальными образами и мелодиями.

Новый альбом и старые хиты

В конце 2024 года на сцене легендарного клуба «16 Тонн Арбат» музыканты представят свой пятый полноформатный альбом под названием «Что ты делаешь на крыше среди ночи». На этом большом летнем концерте прозвучат как любимые хиты группы, так и совершенно новые песни, которые порадуют давних и новых поклонников.

Интересные факты о группе

Группа «Твин Пикс» известна не только своими музыкальными эксперименты, но и яркими живыми выступлениями. Их творчество сочетает в себе элементы рок-музыки и многогранные музыкальные стили, что делает каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс увидеть «Твин Пикс» в «16 Тонн Арбат» и насладиться атмосферой настоящего музыкального праздника!