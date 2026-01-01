Спектакль Тварь 5.8.7.6/2

"Аз есмь тварь": станьте свидетелем таинственного противостояния

История начинается с того, что Некто Плохой просыпается в странном месте, напоминающем комнату для допросов. Его преследует Некто Хороший, который внимательно изучает Дело № 5.8.7.6/2. В этом напряженном взаимодействии появляется Некто Жертва, ожидающий своего выхода.

Спектакль задает важные вопросы о природе человеческих деяний и последствиях, которые они несут. Перед зрителем разворачивается драма, где шрамы от нелицеприятных поступков остаются на память, и никто не может их забыть.

Не упустите возможность увидеть это волнующее представление и задуматься о том, что никому не удастся скрыться от последствий своих действий.

Спектакль, ставший лауреатом фестиваля «Премьеры сезона 2019–2020 гг.» в номинации «Лучший спектакль», готов вновь удивить зрителей. Знаменитая постановка режиссера Сергея Топкова уже завоевала признание, а актер Сергей Ерёмин был отмечен наградой «Творческая удача» за лучшую актерскую работу.

Творческая команда

Режиссер: Сергей Топков

Художник по костюмам: Елена Бородина

Художник по свету: Михаил Капранов

Звукорежиссер: Евгений Клевченков

Актерский состав

В спектакле можно увидеть лауреатов премии «Нижегородская жемчужина» — Сергея Ерёмина, Сергея Топкова и Станислава Фокина.