Туяна Хоровиц. Стендап-концерт
18+
О концерте/спектакле

Туяна Хоровиц. Стендап-концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт от талантливой комедиантки Туяны Хоровиц. Этот вечер обещает быть незабываемым, наполненным остроумными шутками и искренними наблюдениями.

О Туяне Хоровиц

Туяна - обладательница множества наград в области стендапа и популярная фигура в комедийной среде. Она известна своим умением задействовать широкий спектр тем: от повседневных разговоров до социальных вопросов. Ее уникальный стиль сочетает восторженные наблюдения с тонкой самоиронией.

Почему стоит посетить концерт

Стендап в исполнении Туяны Хоровиц не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это настоящая возможность погрузиться в атмосферу живого выступления, где каждый сможет узнать что-то новое о себе и окружающем мире. Не пропустите шанс зарядиться позитивом и хорошим настроением!

Удобное место и атмосфера

Stage Standup Club - это идеальное пространство для комедийных выступлений. Удобные кресла, уютная атмосфера и отличное звучание создают условия для полноценного погружения в мир юмора.

Ждем вас на стендап-концерте Туяны Хоровиц, где смех и радость будут главными героями вечера!

Сентябрь
21 сентября воскресенье
19:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 500 ₽

