Туташ / Туташ. Прерванный полет... / Гастроли театра «НУР»
Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о первой татарской актрисе

Театр «НУР» ТГАТ им. Г. Камала представит спектакль о жизни Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, первой татарской актрисе. В истории она предстает как смелая и верная себе героиня, добившаяся успеха и славы благодаря стойкости и мужеству. Её жизнь стала примером для многих, стремящихся к новаторству и служению искусству.

Жизнь и достижения Сахибжамал

У каждого человека в этом мире своя миссия. Кто-то растит детей, кто-то строит дома, кто-то пишет стихи. Но как быть тем, чьё предназначение — сделать что-то впервые? Это стало судьбой Сахибжамал. Смелость и вера в себя помогли юной актрисе достичь успеха. Туташ, как её называли соратники, явила собой образец стойкости и мужества, вдохновляя многих следовать по её стопам.

Идея преданности театру

Вся жизнь этой выдающейся актрисы — пример беззаветной преданности её духовной идее, идее служения театру. Спектакль станет настоящим подарком для тех, кто интересуется биографиями выдающихся деятелей культуры и историческими личностями.

 

