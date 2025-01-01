Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тушино
Билеты от 800₽
Киноафиша Тушино

Спектакль Тушино

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Историческая хроника на сцене историко-этнографического театра

В осенние дни 1608 года, когда Русь переживала смутные времена и двоевластие, на сцене театра развернется действие исторической хроники. Царствование Василия Шуйского в Москве и борьба за власть с Дмитрием Самозванцем становятся фоном для потрясающей драмы, написанной Александром Островским.

Исторический контекст

Эта эпоха была временем крупных испытаний для русского государства. Народ, разочарованный властями, оказавшимися на троне неправедным путем, живет в тревоге и надежде. В пьесе представлен богатейший срез общества того времени: князья, дворяне, бояре, воеводы, скоморохи и священнослужители — все они втянуты в тяжелую борьбу.

Семейная драма

В центре повествования — семейство московского дворянина Редрикова. Оба сына оказываются на противоположных сторонах конфликта, что приводит к трагедии, когда один брат убивает другого. Эта драма не только о политических интригах, но и о человеческих чувствах, о любви и предательстве.

Поэтическая красота

Драма Островского написана стихотворным текстом необычайной красоты. Высокое поэтическое стихосложение идеально подчеркивает патриотические размышления о судьбе Руси, актуальные в любые времена. Зрителей ждет полное погружение в мир эмоций и страстей.

Полная версия на сцене

На сцене будет представлен полный текст пьесы без сокращений и купюр — это характерно для Историко-этнографического театра, который тщательно исследует историю своей земли. Такой подход позволит зрителям глубже понять не только сюжет, но и атмосферу той эпохи.

Не упустите возможность увидеть эту грандиозную постановку, погрузиться в историю и пережить волнения русского народа в трудные времена!

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Павел Суетин
Светлана Американцева
Дмитрий Колыго
Игорь Стам
Роман Булатов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Черная курица
12+
Детский
Черная курица
26 октября в 15:00 РАМТ
от 1500 ₽
Чужой ребенок
16+
Премьера Драма
Чужой ребенок
2 октября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
0+
Цирк
Гала-шоу Победителей «Идол-2025»
30 июля в 19:00 Большой Московский цирк
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше