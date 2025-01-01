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Тургенев (не Му-Му)
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Спектакль Тургенев (не Му-Му)

Постановка
Новый театр 16+
Режиссер Виктория Шаламова
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по повести И.С. Тургенева «Вешние воды»

Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир спектакля, основанного на известной повести И.С. Тургенева «Вешние воды». Это история о взрослении, потере и обретении себя, которая затрагивает важные темы жизни и судьбы.

О чем спектакль?

Главный герой, Дмитрий Санин, оказывается в водовороте событий, которые меняют его жизнь. Он легко и незаметно ломает не только свою судьбу, но и жизни окружающих его людей. В тайне от себя он надеется, что все это — лишь игра, которая не имеет серьезных последствий.

Страсть и катастрофа

Страсть врывается в жизнь Димитрия внезапно, подобно стихийному бедствию. Эта катастрофа переворачивает его с ног на голову и лишает возможности твердо стоять на ногах. Как и миллионы других, он пытается строить планы и расставлять приоритеты, но в любой момент может возникнуть ураган, способный снести все на своем пути.

Почему стоит посетить?

Спектакль «Вешние воды» — это не только яркое театральное зрелище, но и глубокая философская размышление о человеческой природе. Зрители смогут увидеть, как обыденная жизнь может быть подвержена влиянию страсти и непредсказуемости. Не упустите возможность погрузиться в этот захватывающий мир!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му) Тургенев (не Му-Му)

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