Спектакль Тургенев и К°

Премьера спектакля «Тургенев и К» в театре имени Ленсовета

Литературно-просветительский проект «Связь времён» (16+) приглашает зрителей на завораживающую премьеры спектакля «Тургенев и К°», который состоится 29 ноября 2025 года.

Вдохновленный повестью И. С. Тургенева "Ася", этот спектакль погружает зрителей в мир чувств и наблюдений. Как говорил Тургенев: “В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат”. Герой повествования настолько увлечен окружающими, что упускает самое ценное — любовь. Этот парадокс создаёт повод для глубоких размышлений о человеческих чувствах и потере.

Действующие лица и исполнители

Повествование И. С. Тургенева "Ася" представят:

Виктория Волохова

Максим Сапранов

Фёдор Федотов

Кроме того, в спектакле прозвучат произведения Виктории Токаревой, которые будут читать:

Виктория Волохова

Максим Сапранов

Олег Сенченко

Фёдор Федотов

Не упустите возможность насладиться этим уникальным произведением, в котором сочетаются классическая литература и современное исполнение!