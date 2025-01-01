Меню
Тургенев и К°
Киноафиша Тургенев и К°

Спектакль Тургенев и К°

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Тургенев и К» в театре имени Ленсовета

Литературно-просветительский проект «Связь времён» (16+) приглашает зрителей на завораживающую премьеры спектакля «Тургенев и К°», который состоится 29 ноября 2025 года.

Вдохновленный повестью И. С. Тургенева "Ася", этот спектакль погружает зрителей в мир чувств и наблюдений. Как говорил Тургенев: “В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти туда, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат”. Герой повествования настолько увлечен окружающими, что упускает самое ценное — любовь. Этот парадокс создаёт повод для глубоких размышлений о человеческих чувствах и потере.

Действующие лица и исполнители

Повествование И. С. Тургенева "Ася" представят:

  • Виктория Волохова
  • Максим Сапранов
  • Фёдор Федотов

Кроме того, в спектакле прозвучат произведения Виктории Токаревой, которые будут читать:

  • Виктория Волохова
  • Максим Сапранов
  • Олег Сенченко
  • Фёдор Федотов

Не упустите возможность насладиться этим уникальным произведением, в котором сочетаются классическая литература и современное исполнение!

Режиссер
Евгения Богинская
В ролях
Федор Федотов
Федор Федотов
Виктория Волохова
Максим Сапранов
Олег Сенченко

Ноябрь
29 ноября суббота
19:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 800 ₽
30 ноября воскресенье
19:00
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 800 ₽

