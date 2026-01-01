Оповещения от Киноафиши
Тургенев. Ася
Киноафиша Тургенев. Ася

Спектакль Тургенев. Ася

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Режиссер Евгения Богинская
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Премьера спектакля «Тургенев. Ася» в театре имени Ленсовета

В театре имени Ленсовета готовится к премьере спектакль «Тургенев. Ася», основанный на одноименной повести великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В центре сюжета — герой, который, будучи увлеченным наблюдением за окружающими, упускает возможность испытать одно из самых светлых и необычных чувств — любовь.

Об авторе и произведении

Иван Тургенев, мастерица реализма, в своих произведениях тонко изображает человеческие страсти и внутренние терзания. В повести «Ася» он рассказывает о молодой девушке, окруженной атмосферой легкости и печали. Это глубокое исследование душевных переживаний и неудовлетворенности станет основой для постановки.

Критики о произведении

После прочтения повести Н. Г. Чернышевский создал выдающееся критическое эссе «Русский человек на rendez-vous», в котором отметил, что главный герой повести не способен на смелые поступки и широкие решения, так как его жизнь была «слишком мелка и бездушна». Этот аспект становится важной темой для размышлений в спектакле: что мешает людям достигать счастья?

О спектакле

Режиссер представит зрителям уникальную интерпретацию классического произведения, предполагая работу не только с текстом, но и с визуальными образами и музыкальным сопровождением. Спектакль обещает быть не только интересным, но и эмоционально затрагивающим, что позволит зрителям переосмыслить знакомую историю.

Следите за анонсами — не упустите возможность стать частью театрального события, которое заставит вас задуматься о вечных ценностях и человеческих переживаниях.

Апрель
21 апреля вторник
19:30
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 800 ₽

Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы
