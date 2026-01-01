Оповещения от Киноафиши
Турецкие сериалы. Симфоническое шоу
Турецкие сериалы. Симфоническое шоу

12+
Возраст 12+

О концерте

Симфоническое шоу: очарование турецкого кино на большом экране

Вас ждет уникальное симфоническое шоу, которое перенесет вас в мир захватывающих турецких сериалов. Обаятельные актеры, закрученные сюжеты и великолепные исторические костюмы переплетутся с любимыми мелодиями, создавая незабываемую атмосферу.

Музыка, вдохновленная самыми популярными сериалами

Симфонический оркестр исполнит музыку из известных сериалов: «Великолепный век», «Далекий город», «Чукур», «Ветреный», «Клюквенный щербет», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Правосудие» и других хитов. Каждый зритель найдет свою любимую мелодию!

Для поклонников и любителей музыки

Это шоу станет настоящим праздником не только для поклонников турецких сериалов, но и для всех любителей качественной музыки. Присоединяйтесь к нам и насладитесь музыкой, которая становится почти родной.

В других городах
Март
19 марта четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1

