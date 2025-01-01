Спектакль Турдейская Манон Леско

Турдейская Манон Леско: история одной любви по повести Всеволода Петрова

Приглашаем вас на спектакль по одноименной повести Всеволода Петрова, который сочетает в себе элементы музыкально-драматического спектакля и литературной читки. Сценическая версия предлагает уникальный опыт и воспринимается как пастораль в картинках, где переплетаются судьбы и эмоции.

О произведении

Всеволод Петров был не только искусствоведом и писателем, но и фронтовиком, который во время войны служил офицером военно-санитарного поезда. В своей повести "Турдейская Манон Леско" он описал реальную историю из своей жизни. Несмотря на то, что текст был написан во время войны, он был опубликован только много лет спустя, уже после смерти автора.

Критики отмечают, что повесть "удивительное произведение, как будто вневременное", которое смешивает реальности XVIII и XX веков.

О спектакле

Режиссер Денис Сорокотягин продолжает эксперименты с формой и жанром, создавая спектакль, который представляет собой соединение элементов различных литературных и музыкальных традиций. Он заявляет: «В "Манон" фактически документальный текст делает попытку оторваться от жизненной правды и осмыслить её через искусство, которое сопровождает главного героя всю жизнь. Один из эффективных методов для переживания трудных времен – отстраниться и посмотреть на всё со стороны».

Художник-постановщик

Елизавета Архангельская, художник-постановщик спектакля, говорит о структуре спектакля: «Наша Манон – это история из лоскутков: холстов рококо, стихов прошлого века и шекспировских трагедий, разложенных по страницам военной хроники. Где серая степь расцветает садом, и рельсы звучат виолончелью. Ни виолончель, ни сад не заглушают взрывы, но в промежутках между ними людям всё равно удаётся любить и жить».

Музыка спектакля

В спектакле звучат оригинальные музыкальные произведения и песни Дениса Сорокотягина:

«Парам-пам-пам» — музыка и слова: Денис Сорокотягин

«Красавица Вера» — слова: Н. Олейников, музыка: Денис Сорокотягин

«Средь полей широких» — народные слова (городской романс), музыка: Денис Сорокотягин

«Конец зимы» — слова: Вс. Петров, музыка: Денис Сорокотягин

«Амур замолвит слово» — музыка: Денис Сорокотягин, слова: Данте Алигьери (перевод: Е. Солонович)

Также будет представлен фрагмент ариозо Манон из одноимённой оперы Жюля Массне: «Как объяснить вам, я не знаю…».

Премьера

Спектакль «Турдейская Манон Леско» уже успел завоевать сердца зрителей: его премьера состоялась 8 октября 2022 года.

Фото на странице: Сергей Петров.