Турдейская Манон Леско
Киноафиша Турдейская Манон Леско

Спектакль Турдейская Манон Леско

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 12+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Фронтовая пастораль в картинках: читакль по повести Всеволода Петрова в Театре Елены Камбуровой

Театр музыки и поэзии готовит зрителям уникальный спектакль по мотивам повести Всеволода Петрова, фронтовика и писателя, который в годы войны служил офицером военно-санитарного поезда. Его произведение «Турдейская Манон Леско» описывает реальные события из его жизни и было написано во время войны, однако опубликовано лишь много лет спустя, после смерти автора.

О произведении

Критики отмечают, что повесть Всеволода Петрова является «удивительным произведением, как будто вневременным, намеренно смешивающим век двадцатый и век восемнадцатый». Это создает уникальную атмосферу, в которую зрители смогут погрузиться во время спектакля.

Новый жанр: читакль

Режиссер Денис Сорокотягин в своем спектакле продолжает экспериментировать с формой и жанром. Он представляет читакль — новое направление, которое сочетает элементы музыкально-драматического спектакля и читки. Это позволяет создать необычный формат, в котором текст и музыка взаимодействуют друг с другом, создавая глубокую эмоциональную связь с аудиторией.

Что нужно знать зрителям

Зрители, которые хотят увидеть это уникальное сочетание литературного произведения и театрального искусства, могут ожидать не только интересной интерпретации текста, но и насыщенной музыкальной составляющей. Это станет отличной возможностью прикоснуться к истории и пережить атмосферу времени, в котором жил и творил Всеволод Петров.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального опыта!

Режиссер
Денис Сорокотягин
В ролях
Любовь Логачева
Роман Калькаев
Юлия Зыбцева
Степан Аникеев-Кондрашин
Денис Сорокотягин

17 октября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1000 ₽

