Бушующая энергия произведений Бетховена и Мессиана в исполнении прославленного оркестра России — участника VIII Симфонического форума. Во главе победного шествия — дирижёр с мировым именем Владимир Вербицкий. Захватывающая атмосфера бурного празднества и филигранное воспевание любви и радости. Исполнители: Воронежский академический симфонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Вербицкий Народый артист России В программе: Бетховен Симфония № 7 Мессиан «Турангалила-симфония»