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Турангалила
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Турангалила

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Бушующая энергия произведений Бетховена и Мессиана в исполнении прославленного оркестра России — участника VIII Симфонического форума. Во главе победного шествия — дирижёр с мировым именем Владимир Вербицкий. Захватывающая атмосфера бурного празднества и филигранное воспевание любви и радости. Исполнители: Воронежский академический симфонический оркестр Художественный руководитель и главный дирижер — Владимир Вербицкий Народый артист России В программе: Бетховен Симфония № 7 Мессиан «Турангалила-симфония»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
18:00 от 600 ₽

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