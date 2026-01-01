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Турандот
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Киноафиша Турандот

Спектакль Турандот

Постановка
Театр кукол им. Образцова 16+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О спектакле

Венецианское кукольное шоу на воде

Приглашаем вас на спектакль невероятной красоты по сказке Гоцци, где встречаются древний Китай и средневековая Италия. Вас ожидает волшебное представление с огромной луной, мостами и лагунами, веерами и изысканными куклами.

Импровизация и традиции комедии дель арте

В этом удивительном шоу много импровизации и шуток от персонажей традиционной комедии дель арте. Вы сможете насладиться сказкой, в которой сталкиваются два мира — строгий Китай и романтичная Венеция.

История любви с неподдельной страстью

История любви жестокосердной красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой неподдельной страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы. Огромная Луна, венецианские мосты, чёрная гладь воды, гондолы, веера, колокольчики, и, конечно же, куклы — настоящие произведения искусства — завораживают зрителей, заставляя забыть обо всём, кроме того, что происходит на сцене.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего кукольного шоу, которое подарит вам два часа магии и искусства!

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Сентябрь
Октябрь
26 сентября суббота
19:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 800 ₽
24 октября суббота
19:00
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
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Фотографии

Турандот Турандот

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