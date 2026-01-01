«Турандот» - тарихы тереңнен тартқан аңыз оқиға желісімен сахналанған қойылым. Шығыс шайыры Низамидің ертегілерінде айтылатын ханшайымның оқиғасы италиялық драматург Карло Гоццидің «Турандот» пьесасының негізгі өзегі.
Турандот - қытай императорының жалғыз қызы, оның әлемге жар салған жұмбағын ешкім шеше алмайды. Еркек затына деген кек пен ашуының, аяусыз жазасының себебін жан баласы түсінбейді. Ханзада Калаф қана ішіне қан қатқан зұлым ханшайымның жүрегіне жол табуға тырысады. Таба алар ма? Махаббат азабы мақсатына жеткізер ме?
Рөлдерді сомдаушы:
1. Альтаум-Бағдат Тілеуғалиев
2. Турандот - Ажар Жарденбекқызы, Нұрай Нұрлан
3. Калаф - Аслан Төлентай, Әділет Мұхтар
4. Калафтың жас кезі - Ерсін Сәрсенбек
5. Калафтың бауыры- Рамазан Отарбаев
6. Калафтың анасы - Фатима Бердібекова
7. Тимур - Нұрсұлтан Айтқалиев, ҚР «Мәдениет саласының үздігі», Нұрпейіс Қазымбетов
8. Барак - Нұрсұлтан Есет
9. Скирина - Фатима Бердібекова
10. Зелима - Наргиз Күнғали
11. Адельма - Аружан Базарбай
12. Жендет - Бекжан Қайроллин
13. Слепой - Нұрсұлтан Есет
14. Уәзір1 - Әділет Мұхтар
15. Уәзір2 - Нұрсұлтан Айтқалиев, ҚР «Мәдениет саласының үздігі»
16. Уәзір3 - Марс Әбілхасанов
17. Ғашықтар - Марс Әбілхасанов, Жарқынай Жалғасова
18. Италиялық маскада - Айбар жақып, Дамир Сейсенбек, және рөлдерді сомдаушылар