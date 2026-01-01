Оповещения от Киноафиши
Постановка
Астана Опера
Продолжительность  2 час 40 минут, с двумя антрактами

О спектакле

Опера Джакомо Пуччини «Турандот» в Astana Opera

20-21 февраля 2026 года в Большом зале театра Astana Opera пройдет удивительная опера Джакомо Пуччини «Турандот». Это произведение в трех действиях, исполненное на итальянском языке, будет сопровождаться синхронными титрами на казахском и русском языках.

Сюжет и особенности

В основе «Турандот» лежит поэма классика персидской поэзии XII века Низами, которую итальянский драматург Карло Гоцци использовал для своей «сказки для театра». Либретто создано Джузеппе Адами и Ренато Симони.

Сюжет оперы интригует: роковая принцесса Турандот загадывает три загадки. Тот, кто успешно ответит на них, обретет ее любовь, а проигравшему грозит немедленная смерть. Принц Калаф решает любой ценой завоевать сердце Турандот.

Режиссура и исполнители

Режиссером постановки станет Давиде Ливермор, обладающий более чем 22-летним опытом работы на ведущих европейских сценах. Он сотрудничал с великими исполнителями, такими как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, а также с выдающимися режиссерами, включая Андрея Тарковского.

Каст и дирижер

  • Турандот: Бибигуль Жанузак, Заслуженный деятель Казахстана
  • Турандот: Жупар Габдуллина, Заслуженный деятель Казахстана
  • Лиу: Салтанат Ахметова, Заслуженный деятель Казахстана
  • Лиу: Назым Сагинтай
  • Калаф: Медет Чотабаев, Заслуженный деятель Казахстана
  • Калаф: Саян Исин
  • Альтоум: Талгат Аллабиринов
  • Тимур: Саркис Бажбеук-Меликян (Армения)
  • Тимур: Талгат Галеев
  • Пинг: Расул Жармагамбеков, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»
  • Пинг: Ержан Саипов
  • Панг: Артур Габдиев
  • Понг: Беимбет Танарыков
  • Понг: Рамзат Балакишиев
  • Мандарин: Шынгыс Расылхан, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»
  • Мандарин: Динмухамед Кошкинбаев

Хор, детский хор и оркестр театра «Астана Опера» также примут участие в постановке.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 40 минут, включая два антракта. Возрастное ограничение - 10+. Учтите, что дирекция оставляет за собой право замены исполнителей и произведений.

Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возврат и обмен не производится.

