20-21 февраля 2026 года в Большом зале театра Astana Opera пройдет удивительная опера Джакомо Пуччини «Турандот». Это произведение в трех действиях, исполненное на итальянском языке, будет сопровождаться синхронными титрами на казахском и русском языках.
В основе «Турандот» лежит поэма классика персидской поэзии XII века Низами, которую итальянский драматург Карло Гоцци использовал для своей «сказки для театра». Либретто создано Джузеппе Адами и Ренато Симони.
Сюжет оперы интригует: роковая принцесса Турандот загадывает три загадки. Тот, кто успешно ответит на них, обретет ее любовь, а проигравшему грозит немедленная смерть. Принц Калаф решает любой ценой завоевать сердце Турандот.
Режиссером постановки станет Давиде Ливермор, обладающий более чем 22-летним опытом работы на ведущих европейских сценах. Он сотрудничал с великими исполнителями, такими как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго, а также с выдающимися режиссерами, включая Андрея Тарковского.
Хор, детский хор и оркестр театра «Астана Опера» также примут участие в постановке.
Продолжительность спектакля составляет 2 часа 40 минут, включая два антракта. Возрастное ограничение - 10+. Учтите, что дирекция оставляет за собой право замены исполнителей и произведений.
Билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. В остальных случаях возврат и обмен не производится.