Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Турандот
Киноафиша Турандот

Спектакль Турандот

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 1 час 45 минут, с антрактом

О спектакле

Спектакль по сказочной пьесе Карло Гоцци в Театре «Жас Сахна»

В сердце восточной страны разворачивается история о царевне Турандот, прекрасной и жестокой женщине, ненавидящей мужчин и отказывающейся выйти замуж. Этот спектакль, основанный на сказочной пьесе Карло Гоцци, расскажет о том, как одна встреча с принцем меняет всё.

О чем спектакль?

Царевна, известная своей недоступностью, держит в страхе всех поклонников, которые пытаются разгадать ее загадки. Однако судьба уготовила ей встречу с принцем, чья смелость и решимость поменяют правила игры. За одну ночь в царском дворце произойдут события, которые изменят жизнь всего народа.

Интересные факты

  • Пьеса «Турандот» была написана итальянским драматургом Карло Гоцци в XVIII веке и с тех пор привлекает внимание зрителей своими яркими персонажами и глубокими темами.
  • Спектакль включает элементы комедии, драмы и фентези, что делает его привлекательным для широкой аудитории.
  • Это один из немногих театральных произведений, в котором главная героиня преодолевает свои страхи и предвзятости ради истинной любви.

Не пропустите!

Приглашаем вас стать свидетелями этой увлекательной истории о любви, мужестве и характере. Спектакль «Турандот» — это не просто театральное представление, а настоящая находка для ценителей искусства.

Купить билет на спектакль Турандот

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 8000 ₽

В ближайшие дни

Аладдин (на казахском языке)
Детский
Аладдин (на казахском языке)
14 декабря в 14:00 Тотальный театр
от 2000 ₽
Снежная королева
Детский Интерактивный
Снежная королева
3 января в 12:00 Республиканский немецкий драматический театр
от 5000 ₽
Чудеса Деда Мороза
Детский Детские елки
Чудеса Деда Мороза
28 декабря в 12:00 ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше