Спектакль Турандот

Турандот: Опера Джакомо Пуччини в Мариинском театре

Не пропустите возможность посетить захватывающую оперу Джакомо Пуччини «Турандот», которая будет исполнена на итальянском языке с синхронными титрами на русском и английском языках. Эта великая опера, основанная на сказке Карло Гоцци, погружает зрителей в мир страстной любви и непростительных загадок.

Постановка и творческая команда

Режиссёр постановки - Шарль Рубо, а режиссёр адаптации - Анна Шишкина. Художник по свету Максим Душин создаёт уникальную атмосферу, а концертмейстер Алла Бростерман и главный хормейстер Константин Рылов, с хормейстерами Никитой Грибановым и Ириной Яцемирской, обеспечивают высокое качество музыкального сопровождения.

Сюжет

Опера состоит из трех актов, в которых разворачивается драматическая история о любви, гордости и смерти. В первом акте на площади перед императорским дворцом в Пекине толпа собирается, чтобы наблюдать за казнью персидского принца. Принц Калаф, влюблённый в принцессу Турандот, решает принять участие в её сложной игре — разгадать три загадки, чтобы получить её руку.

Сложные загадки

Во втором акте Турандот задает три загадки, и Калаф, несмотря на опасность, успешно отвечает на них, потрясая зрителей своей отвагой. Но даже победа не приносит ему счастья, так как Турандот отвергает его чувства. Калаф, полный любви, предлагает Турандот разгадать только одну загадку: его имя.

Кульминация

Третий акт раскрывает самые темные тайны и сильные эмоции. Лиу, безответно влюблённая в Калафа, жертвует собой, раскрывая глубину истинной любви. Турандот, охваченная страстью и страхом, наконец, узнаёт секрет Калафа, и в момент их признания происходит глубокое перерождение чувств.

Опера заканчивается гимном любви, где Турандот осознает, что её истинное имя — это любовь. «Турандот» — это не просто опера, а полотно человеческих страстей, вопросов долга и жертвы. Ожидаем вас на этом замечательном спектакле в Мариинском театре!