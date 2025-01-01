«Турандот» — последняя опера Джакомо Пуччини, оставшаяся почти завершенной к моменту его смерти в 1924 году. Это произведение стало знаковым, завершая эпоху веризма и большой итальянской оперы, когда в искусстве начался распад тональной системы, а композиторы всё чаще отходили от традиционной вокализации.
В 1920 году Пуччини вдохновился спектаклем Макса Рейнхардта, основанным на сказке Карло Гоцци, и задумал создать оперу на этот сюжет. Он сам работал над либретто, однако финал, в котором в ледяном сердце Турандот должна была пробудиться любовь, так и остался незавершенным. Франко Альфано дописал заключительную часть, предложив хеппи-энд, что, хотя и соответствовало замыслу Пуччини, стало источником противоречий с общей концепцией оперы.
Сложные вопросы о чувствах Турандот, её мести и любви Калафа к ней остаются актуальными для обсуждения. Лучано Берио попытался ответить на эти вопросы, написав свой трагический финал, однако версия Альфано остаётся наиболее распространенной.
Музыка веризма требует мощных голосов, способных передать накал чувств и пробиться сквозь оркестровую массу. В «Турандот» звучат два основных голоса: драматический тенор и драматическое сопрано. Их противостояние, особенно в сцене загадок, демонстрирует апогей веристской оперы.
Режиссер Шарль Рубо, обладая образованием художника-графика и опытом работы в рекламе, создал логичную и выразительную постановку. Герои в восточных костюмах взаимодействуют с цветовой палитрой, отражающей настроение музыки. Зловещее начало подчеркивается темными тонами, император Альтоум представлен в золотых одеждах, а финал окрашен в яркие алые цвета.
Обращаясь к «китайской трагикомической сказке» Карло Гоцци, Пуччини в возрасте почти семидесяти лет создал оперу, в которой главная героиня мстит за поруганную честь бабушки. Принцесса отправляет на казнь всех претендентов на свою руку, что создает драматическую основу для сюжета. Завершение этой работы стало результатом сотрудничества с Альфано, который дописал заключительный дуэт, в котором происходит преображение Турандот и её первый поцелуй.
