Опера «Турандот» Джакомо Пуччини в Мариинском театре

«Турандот» — последняя опера Джакомо Пуччини, оставшаяся почти завершенной к моменту его смерти в 1924 году. Это произведение стало знаковым, завершая эпоху веризма и большой итальянской оперы, когда в искусстве начался распад тональной системы, а композиторы всё чаще отходили от традиционной вокализации.

О сюжете и завершении

В 1920 году Пуччини вдохновился спектаклем Макса Рейнхардта, основанным на сказке Карло Гоцци, и задумал создать оперу на этот сюжет. Он сам работал над либретто, однако финал, в котором в ледяном сердце Турандот должна была пробудиться любовь, так и остался незавершенным. Франко Альфано дописал заключительную часть, предложив хеппи-энд, что, хотя и соответствовало замыслу Пуччини, стало источником противоречий с общей концепцией оперы.

Тема противоречия

Сложные вопросы о чувствах Турандот, её мести и любви Калафа к ней остаются актуальными для обсуждения. Лучано Берио попытался ответить на эти вопросы, написав свой трагический финал, однако версия Альфано остаётся наиболее распространенной.

Музыка и исполнение

Музыка веризма требует мощных голосов, способных передать накал чувств и пробиться сквозь оркестровую массу. В «Турандот» звучат два основных голоса: драматический тенор и драматическое сопрано. Их противостояние, особенно в сцене загадок, демонстрирует апогей веристской оперы.

Постановка и визуальный стиль

Режиссер Шарль Рубо, обладая образованием художника-графика и опытом работы в рекламе, создал логичную и выразительную постановку. Герои в восточных костюмах взаимодействуют с цветовой палитрой, отражающей настроение музыки. Зловещее начало подчеркивается темными тонами, император Альтоум представлен в золотых одеждах, а финал окрашен в яркие алые цвета.

Исторический контекст

Обращаясь к «китайской трагикомической сказке» Карло Гоцци, Пуччини в возрасте почти семидесяти лет создал оперу, в которой главная героиня мстит за поруганную честь бабушки. Принцесса отправляет на казнь всех претендентов на свою руку, что создает драматическую основу для сюжета. Завершение этой работы стало результатом сотрудничества с Альфано, который дописал заключительный дуэт, в котором происходит преображение Турандот и её первый поцелуй.

Не упустите возможность увидеть это грандиозное произведение в Мариинском театре!