Турандот
Киноафиша Турандот

Спектакль Турандот

Зловещая опера Пуччини
Постановка
Геликон-опера 12+
Режиссер Дмитрий Бертман
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Тайны загадочной «Турандот» в «Геликон-опере»

Спектакль «Турандот» в «Геликон-опере» привлек внимание зрителей не только своей интригующей историей, но и многочисленными наградами. Он стал обладателем II Российской Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Состав», а также спецприза экспертного Совета за «Лучший оперный хор». В ноябре 2017 года спектакль был выдвинут на соискание Национальной Театральной премии «Золотая маска» в нескольких номинациях, включая работу дирижера Владимира Федосеева и режиссера Дмитрия Бертмана.

Премия «Гвоздь сезона» и международная команда

В 2018 году спектакль получил «Большой хрустальный гвоздь» на ежегодной премии «Гвоздь сезона». Опера Пуччини «Турандот» является настоящим искусством загадок. В ней три загадки, разгадать которые призван герой Калаф. Премьера спектакля состоялась в рамках интернационального проекта «Евразийская опера», и над его созданием трудились талантливые мастера со всего мира: художник-постановщик Камелия Куу из Китая и художник по свету Томас Хазе из США.

Необычная трактовка и яркие отзывы

Музыкальное руководство спектаклем осуществил народный артист СССР Владимир Федосеев, который впервые дирижировал оперным спектаклем в России. После премьерного показа «Турандот» в «Геликоне» начались бурные обсуждения: от трактовки сюжета до образа заглавной героини. Народная артистка СССР Алла Пугачева отметила, что «Дмитрий Бертман по-настоящему раскрыл эту жесткую, страшную историю». Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер добавила, что «здесь есть мысль, чувство и интересное видение». Музыкальный обозреватель Валерий Кичин из «Российской газеты» назвал спектакль «редкостно красивым» и «динамичным».

Загадки судьбы и финал

«Люди Пекина! Слушайте указ! Принцесса Турандот, чистейшая, выйдет замуж за того, кто отгадает три загадки, загаданные самой принцессой…» – звучит в спектакле. Вопрос: что победит – любовь или месть? Зрители с замиранием сердца ждут исполнения знаменитой арии Nessun Dorma. Финал спектакля обещает быть неожиданным, ведь Пуччини – мастер загадок, а «Геликон-опера» – площадка для удивительных открытий.

Расписание

18 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
19 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
20 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
21 сентября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00

Фотографии

Турандот Турандот Турандот Турандот Турандот Турандот Турандот Турандот

