Спектакль Турандот (п.с.)

Турандот – опера Джакомо Пуччини в Мариинском театре

Исполняется на итальянском языке (сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках)

Музыка: Джакомо Пуччини

Либретто: Джузеппе Адами и Ренато Симони по мотивам одноименной сказки Карло Гоцци

Постановка: Шарль Рубо

Режиссер адаптации: Анна Шишкина

Художник по свету: Максим Душин

Ответственный концертмейстер: Алла Бростерман

Главный хормейстер: Константин Рылов

Хормейстер: Никита Грибанов

Хормейстер детского хора: Ирина Яцемирская

Краткое содержание

Действие первое

У стен Императорского дворца в Пекине Мандарин читает толпе указ: всякий, кто хочет добиться руки принцессы Турандот, должен разгадать три загадки; того, кто не отгадает, ожидает смерть. В толпе находится юный Персидский принц, который должен быть казнен. Волнение среди народа нарастает, однако стража не пропускает их к дворцу.

На площади возникает старик – отец Калафа, которого он пытается спасти. Калаф, скрывающий свое имя, влюбляется в прекрасную Турандот, несмотря на предупреждения отца и мольбы верной рабыни Лиу, которая безответно любит его.

Действие второе

Картина первая

Министры Пинг, Понг и Панг обсуждают судьбу Калафа. Они мечтают о спокойной жизни и боятся, что очередной претендент на руку принцессы может стать жертвой. Однако Калаф решает попытать счастья и участвует в состязании.

Картина вторая

На площади собирается народ. Император Альтоум уговаривает Калафа отказаться от состязания, но тот не отступает. Турандот, полная ненависти к мужчинам, задает загадки, которые Калаф успешно разгадывает, вызывая восхищение народа.

Несмотря на победу, Турандот боится быть отданной замуж. Калаф предлагает ей разгадать его имя до восхода солнца, иначе он готов пожертвовать собой.

Действие третье

Картина первая

В саду дворца глашатаи объявляют, что никто не должен спать, пока Турандот не узнает имя принца. Калаф мечтает о любви, но его уверяют, что многие погибнут, если он не раскроет свою тайну. Лиу, готовая пожертвовать собой ради любви, умирает, что трогает сердце Турандот.

Картина вторая

Турандот, наконец, понимает свою любовь к Калафу. В присутствии народа она разгадывает загадку его имени: это любовь. Все поют гимн любви, солнцу и жизни, символизируя новую эпоху в их судьбах.

Не упустите возможность увидеть эту величественную оперу, полную страсти и драмы!