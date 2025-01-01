Меню
Турандот. Гоцци и Пуччини
6+
Лекции об опере Марины Земляницыной в Мариинском театре

Приглашаем вас на пятую лекцию Марины Земляницыной из цикла «Слово и музыка: опера и литературный первоисточник». Тема лекции — «Турандот». Гоцци и Пуччини.

О цикле лекций

Цикл лекций «Слово и музыка» посвящен сравнительному анализу известных литературных сюжетов и опер, созданных на их основе. Каждое произведение, адаптированное композитором и либреттистом, претерпевает изменения. Литературный сюжет может быть переработан, в результате чего возникает новое художественное произведение, которое уже невозможно отождествить с его первоисточником.

Композитор имеет уникальную возможность поменять акценты, сократить или, наоборот, добавить новые сюжетные линии и персонажи. Кроме того, он может переосмыслить психологический подтекст, раскрывая центры идей, которые не всегда видны в литературе. Музыка способна донести то, что слово не может выразить, придавая произведению глубину и эмоциональную насыщенность.

Об авторе лекции

Марина Земляницына родилась в Волгограде. В 2012 году она окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (кафедра теории музыки). В 2021 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Композиторская режиссура в опере Д. Д. Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда” под руководством профессора Игоря Рогалёва.

В настоящее время Марина - доцент кафедры теории музыки Санкт-Петербургской консерватории, активно занимающаяся преподавательской и научной деятельностью. С 2015 года она является экскурсоводом культурно-познавательной программы «Театральный урок в Мариинском» для старшеклассников.

Март
18 марта среда
20:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а

