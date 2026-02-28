Тур по барам «Рюмочная у Строганова»

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку в формате игры по барам! Тур по барам «Рюмочная у Строганова» — это возможность весело провести время в компании единомышленников, узнать больше о барной культуре и, конечно, потанцевать.

Чем удивит этот тур?

Участники будут перемещаться от бара к бару, знакомясь с новыми людьми и открывая для себя разнообразие барной культуры. Здесь вы не просто зритель, а активный участник увлекательной игры! За каждую активность можно заработать баллы, а в конце на самых активных ждут призы.

Что включает билет?

Билет на тур предоставляет:

Посещение 4 баров/клубов

Гид-ведущий

Барная игра

Призы для победителей

Фотографирование на память

Этот тур идеально подойдет тем, кто ищет нестандартные форматы вечеринок и активно любит общаться. Присоединяйтесь к нам для создания незабываемых воспоминаний!