Тур по барам Нижнего Новгорода
18+
Возраст 18+

О выставке

Тур по барам «Рюмочная у Строганова»

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку в формате игры по барам! Тур по барам «Рюмочная у Строганова» — это возможность весело провести время в компании единомышленников, узнать больше о барной культуре и, конечно, потанцевать.

Чем удивит этот тур?

Участники будут перемещаться от бара к бару, знакомясь с новыми людьми и открывая для себя разнообразие барной культуры. Здесь вы не просто зритель, а активный участник увлекательной игры! За каждую активность можно заработать баллы, а в конце на самых активных ждут призы.

Что включает билет?

Билет на тур предоставляет:

  • Посещение 4 баров/клубов
  • Гид-ведущий
  • Барная игра
  • Призы для победителей
  • Фотографирование на память

Этот тур идеально подойдет тем, кто ищет нестандартные форматы вечеринок и активно любит общаться. Присоединяйтесь к нам для создания незабываемых воспоминаний!

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
28 февраля суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
6 марта пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
7 марта суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
13 марта пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
14 марта суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
20 марта пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
21 марта суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
27 марта пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
28 марта суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
3 апреля пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
4 апреля суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
10 апреля пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
11 апреля суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
17 апреля пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
18 апреля суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
24 апреля пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
25 апреля суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
1 мая пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
2 мая суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
8 мая пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
9 мая суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
15 мая пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
16 мая суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
22 мая пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
23 мая суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
29 мая пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
30 мая суббота
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽
5 июня пятница
20:00
Рюмочная у Строганова Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 20
от 1799 ₽

