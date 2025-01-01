Тур по барам Москвы (Китай-город)

Тур по барам Москвы: веселое приключение для ценителей вечерних развлечений

Приглашаем вас на удивительный тур по барам Москвы! Этот иммерсивный формат позволяет вам стать не просто зрителем, а активным участником веселой вечеринки. Здесь вы сможете познакомиться с людьми из разных городов и стран, насладиться атмосферой городских баров и открыть для себя уникальную барную культуру.

Что вас ждет?

Во время тура вы посетите четыре бара или клуба с увлекательными играми и приветственными шотами. В рамках программы вы:

Узнаете интересные факты о барах и их культуре;

Поиграете в барные игры;

Познакомитесь с новыми людьми и заведете новые знакомства;

Сможете выиграть призы, начисляя себе баллы за активное участие.

В финале тура пройдет награждение для участников с наибольшим количеством баллов, но главное здесь — это энергия и атмосфера общения.

Локация

Точное место встречи зависит от выбранного вами маршрута:

Для маршрута по Чистым прудам: Dream Bar , Мясницкая ул., 17/1;

, Мясницкая ул., 17/1; Для маршрута по Китай-город: Буховскис , Славянская площадь, 2/5/4с2;

, Славянская площадь, 2/5/4с2; Для Чеховской: Бар Север, Страстной бул., 4, стр. 3.

Не упустите возможность повеселиться и открыть для себя мир московской барной культуры. Участие в туре подарит вам яркие впечатления и незабываемые воспоминания!