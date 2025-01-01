Меню
Тур по барам Москвы (Китай-город)
Киноафиша Тур по барам Москвы (Китай-город)

Тур по барам Москвы (Китай-город)

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Тур по барам Москвы: веселое приключение для ценителей вечерних развлечений

Приглашаем вас на удивительный тур по барам Москвы! Этот иммерсивный формат позволяет вам стать не просто зрителем, а активным участником веселой вечеринки. Здесь вы сможете познакомиться с людьми из разных городов и стран, насладиться атмосферой городских баров и открыть для себя уникальную барную культуру.

Что вас ждет?

Во время тура вы посетите четыре бара или клуба с увлекательными играми и приветственными шотами. В рамках программы вы:

  • Узнаете интересные факты о барах и их культуре;
  • Поиграете в барные игры;
  • Познакомитесь с новыми людьми и заведете новые знакомства;
  • Сможете выиграть призы, начисляя себе баллы за активное участие.

В финале тура пройдет награждение для участников с наибольшим количеством баллов, но главное здесь — это энергия и атмосфера общения.

Локация

Точное место встречи зависит от выбранного вами маршрута:

  • Для маршрута по Чистым прудам: Dream Bar, Мясницкая ул., 17/1;
  • Для маршрута по Китай-город: Буховскис, Славянская площадь, 2/5/4с2;
  • Для Чеховской: Бар Север, Страстной бул., 4, стр. 3.

Не упустите возможность повеселиться и открыть для себя мир московской барной культуры. Участие в туре подарит вам яркие впечатления и незабываемые воспоминания!

22 августа
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2999 ₽
30 августа
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2999 ₽
12 сентября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
19 сентября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
3 октября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
18 октября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
25 октября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
3 ноября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
8 ноября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
21 ноября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽
29 ноября
Буховски'с Москва, Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
20:30 от 2899 ₽

