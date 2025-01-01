Тур по барам Москвы (Китай-город)

Приглашаем вас на удивительный тур по барам Москвы! Этот иммерсивный формат позволяет вам стать не просто зрителем, а активным участником веселой вечеринки. Здесь вы сможете познакомиться с людьми из разных городов и стран, насладиться атмосферой городских баров и открыть для себя уникальную барную культуру.
Во время тура вы посетите четыре бара или клуба с увлекательными играми и приветственными шотами. В рамках программы вы:
В финале тура пройдет награждение для участников с наибольшим количеством баллов, но главное здесь — это энергия и атмосфера общения.
Точное место встречи зависит от выбранного вами маршрута:
Не упустите возможность повеселиться и открыть для себя мир московской барной культуры. Участие в туре подарит вам яркие впечатления и незабываемые воспоминания!