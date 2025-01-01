Тур по барам Москвы (Чистые пруды)

Тур по барам: веселая вечеринка и увлекательное путешествие

Приглашаем вас на уникальный Тур по барам — иммерсивное мероприятие, которое объединяет в себе элементы вечеринки, экскурсии и игры. В этом формате вы не просто зритель, а активный участник, который может наслаждаться атмосферой общения и веселья.

Что вас ждет?

Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) — это не только возможность познакомиться с новыми людьми из разных городов и стран, но и увлекательное знакомство с барной культурой. Вместе с гидом вы сможете не только услышать захватывающие истории, но и ощутить на вкус атмосферу каждого заведения.

В ходе тура на вас ждут:

Посещение 4 баров/клубов

Гид-ведущий

Welcome-шот в каждом баре

Барная игра

Призы для победителей

Фотографии на память

Маршруты

Место встречи зависит от выбранного маршрута:

Чистые пруды: Dream Bar, Мясницкая ул., 17/1

Dream Bar, Мясницкая ул., 17/1 Китай-город: Китайский Летчик Джао Да, Лубянский пр-д, 25с1

Китайский Летчик Джао Да, Лубянский пр-д, 25с1 Кузнецкий мост: Бар Наука и Жизнь, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 2

Не упустите шанс!

Присоединяйтесь к нашему туру и погрузитесь в мир веселья, общения и новых знакомств. Это уникальная возможность провести время с интересными людьми и насладиться атмосферой барной культуры!