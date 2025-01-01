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Тур по барам Москвы (Чистые пруды)
Билеты от 2999₽
Киноафиша Тур по барам Москвы (Чистые пруды)

Тур по барам Москвы (Чистые пруды)

18+
Возраст 18+
Билеты от 2999₽

О концерте/спектакле

Тур по барам: веселая вечеринка и увлекательное путешествие

Приглашаем вас на уникальный Тур по барам — иммерсивное мероприятие, которое объединяет в себе элементы вечеринки, экскурсии и игры. В этом формате вы не просто зритель, а активный участник, который может наслаждаться атмосферой общения и веселья.

Что вас ждет?

Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) — это не только возможность познакомиться с новыми людьми из разных городов и стран, но и увлекательное знакомство с барной культурой. Вместе с гидом вы сможете не только услышать захватывающие истории, но и ощутить на вкус атмосферу каждого заведения.

В ходе тура на вас ждут:

  • Посещение 4 баров/клубов
  • Гид-ведущий
  • Welcome-шот в каждом баре
  • Барная игра
  • Призы для победителей
  • Фотографии на память

Маршруты

Место встречи зависит от выбранного маршрута:

  • Чистые пруды: Dream Bar, Мясницкая ул., 17/1
  • Китай-город: Китайский Летчик Джао Да, Лубянский пр-д, 25с1
  • Кузнецкий мост: Бар Наука и Жизнь, ул. Пушечная, д. 7/5, стр. 2

Не упустите шанс!

Присоединяйтесь к нашему туру и погрузитесь в мир веселья, общения и новых знакомств. Это уникальная возможность провести время с интересными людьми и насладиться атмосферой барной культуры!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Dream Bar Москва, Мясницкая, 17, стр. 1
20:30 от 2999 ₽
8 августа
Dream Bar Москва, Мясницкая, 17, стр. 1
20:30 от 2999 ₽
15 августа
Dream Bar Москва, Мясницкая, 17, стр. 1
20:30 от 2999 ₽
29 августа
Dream Bar Москва, Мясницкая, 17, стр. 1
20:30 от 2999 ₽

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