Тур по барам Москвы (Чистые пруды)

Приглашаем вас на уникальный Тур по барам — иммерсивное мероприятие, которое объединяет в себе элементы вечеринки, экскурсии и игры. В этом формате вы не просто зритель, а активный участник, который может наслаждаться атмосферой общения и веселья.
Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) — это не только возможность познакомиться с новыми людьми из разных городов и стран, но и увлекательное знакомство с барной культурой. Вместе с гидом вы сможете не только услышать захватывающие истории, но и ощутить на вкус атмосферу каждого заведения.
В ходе тура на вас ждут:
Место встречи зависит от выбранного маршрута:
Присоединяйтесь к нашему туру и погрузитесь в мир веселья, общения и новых знакомств. Это уникальная возможность провести время с интересными людьми и насладиться атмосферой барной культуры!