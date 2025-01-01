Тур по барам Москвы (Чеховская)

Приглашаем вас на уникальное событие — тур по барам! Это не просто вечеринка, а настоящая иммерсивная игра, где каждый становится активным участником. Знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь и танцуйте в компании, состоящей из людей из разных городов и стран.
Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) предлагает вам:
Во время тура участники получают баллы за активное участие в играх и заданиях. В конце вечера состоится награждение тех, кто собрал больше всего баллов. Но помните, главное — это участие и неповторимый вайб!
Место встречи зависит от маршрута тура:
Не упустите шанс стать частью незабываемого вечера! Ждем вас на нашем туре по барам!