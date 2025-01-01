Тур по барам Москвы (Чеховская)

Тур по барам: веселая вечеринка в формате игры

Приглашаем вас на уникальное событие — тур по барам! Это не просто вечеринка, а настоящая иммерсивная игра, где каждый становится активным участником. Знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь и танцуйте в компании, состоящей из людей из разных городов и стран.

Что вас ждет?

Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) предлагает вам:

Посещение 4 баров или клубов;

Гид-ведущий, который расскажет о культуре баров;

Приветственный шот в каждом баре;

Интересные барные игры;

Призы для победителей;

Фотографии на память о вечере.

Как это работает?

Во время тура участники получают баллы за активное участие в играх и заданиях. В конце вечера состоится награждение тех, кто собрал больше всего баллов. Но помните, главное — это участие и неповторимый вайб!

Где и когда?

Место встречи зависит от маршрута тура:

Чистые пруды: Dream Bar, Мясницкая ул., 17/1;

Dream Bar, Мясницкая ул., 17/1; Китай-город: Буховскис, Славянская площадь, 2/5/4с2;

Буховскис, Славянская площадь, 2/5/4с2; Чеховская: Бар Нить, ул. Большая Дмитровка, 32, стр. 1.

Не упустите шанс стать частью незабываемого вечера! Ждем вас на нашем туре по барам!