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Тур по барам Москвы (Чеховская)
Билеты от 2899₽
Киноафиша Тур по барам Москвы (Чеховская)

Тур по барам Москвы (Чеховская)

18+
Возраст 18+
Билеты от 2899₽

О концерте/спектакле

Тур по барам: веселая вечеринка в формате игры

Приглашаем вас на уникальное событие — тур по барам! Это не просто вечеринка, а настоящая иммерсивная игра, где каждый становится активным участником. Знакомьтесь с новыми людьми, общайтесь и танцуйте в компании, состоящей из людей из разных городов и стран.

Что вас ждет?

Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) предлагает вам:

  • Посещение 4 баров или клубов;
  • Гид-ведущий, который расскажет о культуре баров;
  • Приветственный шот в каждом баре;
  • Интересные барные игры;
  • Призы для победителей;
  • Фотографии на память о вечере.

Как это работает?

Во время тура участники получают баллы за активное участие в играх и заданиях. В конце вечера состоится награждение тех, кто собрал больше всего баллов. Но помните, главное — это участие и неповторимый вайб!

Где и когда?

Место встречи зависит от маршрута тура:

  • Чистые пруды: Dream Bar, Мясницкая ул., 17/1;
  • Китай-город: Буховскис, Славянская площадь, 2/5/4с2;
  • Чеховская: Бар Нить, ул. Большая Дмитровка, 32, стр. 1.

Не упустите шанс стать частью незабываемого вечера! Ждем вас на нашем туре по барам!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
2 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
9 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
16 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
23 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
30 августа
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
6 сентября
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
13 сентября
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
20 сентября
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
27 сентября
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
4 октября
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
11 октября
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽
18 октября
Нить Москва, Б.Дмитровка, 32, стр. 1
20:30 от 2899 ₽

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