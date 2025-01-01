Тур по барам Казани (Бар 93)

Тур по барам: веселая вечеринка в формате игры в Казани

Приглашаем вас на уникальное событие — Тур по барам! Это не просто вечер в компании друзей, а настоящая иммерсивная игра, где вы становитесь активным участником. Забудьте о пассивном отдыхе — здесь вас ждут знакомства, общение и веселье в компании людей из разных городов и стран.

Что такое Тур по барам?

Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) — это формат, который сочетает в себе элементы знакомства с барной культурой и веселого времяпрепровождения. Участники не только слушают, но и пробуют, танцуют и участвуют в увлекательных активностях, получая за это баллы. В конце вечера победители будут награждены призами, однако главное — это атмосфера и неповторимый вайб!

Что включено в билет?

Посещение 4 баров или клубов

Гид-ведущий, который расскажет интересные факты о каждом баре

Приветственный шот в каждом баре

Барная игра с призами для победителей

Фотографии на память

Не упустите возможность насладиться вечерней атмосферой города, познакомиться с новыми людьми и узнать больше о барной культуре!

Присоединяйтесь к нам и проведите незабываемый вечер в компании единомышленников!