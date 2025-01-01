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Тур по барам Казани (Бар 93)
Киноафиша Тур по барам Казани (Бар 93)

Тур по барам Казани (Бар 93)

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тур по барам: веселая вечеринка в формате игры в Казани

Приглашаем вас на уникальное событие — Тур по барам! Это не просто вечер в компании друзей, а настоящая иммерсивная игра, где вы становитесь активным участником. Забудьте о пассивном отдыхе — здесь вас ждут знакомства, общение и веселье в компании людей из разных городов и стран.

Что такое Тур по барам?

Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) — это формат, который сочетает в себе элементы знакомства с барной культурой и веселого времяпрепровождения. Участники не только слушают, но и пробуют, танцуют и участвуют в увлекательных активностях, получая за это баллы. В конце вечера победители будут награждены призами, однако главное — это атмосфера и неповторимый вайб!

Что включено в билет?

  • Посещение 4 баров или клубов
  • Гид-ведущий, который расскажет интересные факты о каждом баре
  • Приветственный шот в каждом баре
  • Барная игра с призами для победителей
  • Фотографии на память

Не упустите возможность насладиться вечерней атмосферой города, познакомиться с новыми людьми и узнать больше о барной культуре!

Присоединяйтесь к нам и проведите незабываемый вечер в компании единомышленников!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 26 июля
Bar 93 Казань, Островского, 9/3
20:00 от 2399 ₽
Казань, 1 августа
Bar 93 Казань, Островского, 9/3
20:00 от 2399 ₽
Казань, 2 августа
Bar 93 Казань, Островского, 9/3
20:00 от 2399 ₽
Казань, 8 августа
Bar 93 Казань, Островского, 9/3
20:00 от 2399 ₽
Казань, 9 августа
Bar 93 Казань, Островского, 9/3
20:00 от 2399 ₽
Казань, 15 августа
Bar 93 Казань, Островского, 9/3
20:00 от 2399 ₽
Казань, 16 августа
Bar 93 Казань, Островского, 9/3
20:00 от 2399 ₽

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