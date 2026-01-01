Экскурсия по Новосибирску

Погрузитесь в уникальную атмосферу Новосибирска с увлекательной обзорной экскурсии по городу. Старт в 09:30 от ж/д вокзала на комфортабельном автобусе с опытным гидом туристической компании «Ветер перемен». В программе – знакомство с самыми интересными фактами и удивительными достопримечательностями.

Знаменитости Новосибирска

Вы узнаете, сколько раз город отмечен в книге рекордов Гиннесса, где можно увидеть «Зелёную ведьму», «Трон дураков» и «Бэтмена». Кроме того, раскроем жуткие тайны новосибирских катакомб: правда ли это или вымысел? И зачем под мостом пролетел истребитель?

Культурные достопримечательности

Если вы никогда не были в «Сибирском Колизее», то это отличный шанс оценить его не только за огромные размеры, но и за другие превосходства! Также вы увидите аквапарк, зоопарк, Бугринский мост и метромост – визитные карточки города.

Академгородок и его тайны

Обзорная экскурсия продолжится в Академгородке. Здесь вас встретят «почти волшебники» и их необычные жители: мышь, умеющая вязать, лиса, обожающая человека. Узнайте о загадках самой научной улицы мира!

Музей «Эволюция Земли»

Не упустите возможность посетить уникальный музей «Эволюция Земли». Это единственный в Сибири современный интерактивный комплекс выставочных залов, расположенный в НГУ. Здесь представлены образцы пород и минералов с больших глубин Земли, древних окаменелостей и многое другое.

Прогулка по Обскому морю

Завершающая часть маршрута – прогулка на теплоходе по Обскому морю. Отправляйтесь в увлекательную экскурсию о тайнах этого водоема, истории Новосибирской ГЭС и её шлюзах. Обязательно станете свидетелем захватывающего зрелища – шлюзования!

Обратите внимание: в случае ухудшения погодных условий маршрут экскурсии может измениться на рейс по реке Обь с зелеными остановками.