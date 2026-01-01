Премьера спектакля «Тукай. Ярлыкагыл» в Казани

Детская татарская театральная студия «Апуш» представляет новую постановку «Тукай. Ярлыкагыл» («Тукай. Прощение»), посвященную 140‑летию со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. Премьера состоится в Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Г. Кариева.

Создатели спектакля

Автор психологической драмы — писательница Гелюса Батталова, основа которой положена в произведении Г. Тукая «Исемдә kalanlar» («Мои воспоминания»). Режиссёр — актер театра имени Г. Кариева, лауреат премий «Золотая маска» и имени М. Джалиля Булат Гатауллин.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные вопросы: преследуют ли детские обиды человека на протяжении жизни? Закаляют они или же уничтожают? Эти сложные темы раскрываются талантливой игрой юных актеров студии «Апуш».

Участники и подготовка

В спектакле примут участие 32 воспитанника студии, занимающиеся в культурном центре «Московский». Подготовка юных артистов по сценической речи ведется Гузель Галиуллиной, актрисой Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, а по вокалу — хормейстером Алия Хамзиной.

Творческая команда

Композиторы спектакля — Айдар Абдрахимов и Булат Гатауллин. Хореографическую часть подготовили Дарина Тимергалина и Миляуша Гильмутдинова. Сценограф и художник спектакля, а также художник по свету — Дмитрий Солопов. Моушн-дизайном занимается актриса театра Полина Малых.

Не пропустите эту уникальную постановку, которая обещает стать важным событием в культурной жизни Казани!