Спектакль Туган як моңнары / Мелодии родного края. Концерт солистов оркестра

Мелодии родного края. Музыкальный вечер в Театре Камала

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала приглашает вас на уникальный концерт солистов. В программе прозвучат татарские народные мелодии, а также произведения известных композиторов: Р. Яхина, С. Рахманинова, М. Екмоляна и Э. Низамова.

Вокал исполнит талантливая Айгуль Гардисламова. На дудуке будет играть Александра Бозиянц, а органовые партии исполнит Вероника Лобарева. Художественный руководитель и главный дирижёр концерта — Данияр Соколов.

Звуки традиций

Концерт понравится любителям традиционной музыки и ценителям культурного наследия. Музыка, исполняемая на дудуке, признана шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Курай, известный татарский духовой инструмент, вновь привнесет в атмосферу звучание родной культуры.

Приготовьтесь насладиться любимыми мелодиями, которые не оставят вас равнодушными!