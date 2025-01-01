Спектакль Туган як моңнары / Мелодии родного края. Концерт солистов оркестра

Меню
Театр им. Камала. Новое здание 6+
Возраст 6+

О спектакле

Мелодии родного края. Музыкальный вечер в Театре Камала

Татарский государственный академический театр им. Г. Камала приглашает вас на уникальный концерт солистов. В программе прозвучат татарские народные мелодии, а также произведения известных композиторов: Р. Яхина, С. Рахманинова, М. Екмоляна и Э. Низамова.

Вокал исполнит талантливая Айгуль Гардисламова. На дудуке будет играть Александра Бозиянц, а органовые партии исполнит Вероника Лобарева. Художественный руководитель и главный дирижёр концерта — Данияр Соколов.

Звуки традиций

Концерт понравится любителям традиционной музыки и ценителям культурного наследия. Музыка, исполняемая на дудуке, признана шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Курай, известный татарский духовой инструмент, вновь привнесет в атмосферу звучание родной культуры.

Приготовьтесь насладиться любимыми мелодиями, которые не оставят вас равнодушными!

Январь
23 января пятница
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1500 ₽

