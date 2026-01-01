Спектакль Туган — тумача / Родные люди

Туган — тумача / Родные люди
Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль, основанный на реальных событиях из жизни татарской деревни

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени К. Тинчурина зрителям представят спектакль «Родные люди», основанный на реальных событиях из жизни татарской деревни 1950-70-х годов. Эта история была записана со слов бабушки режиссёра Ильгиза Зайниева.

Судьбы, характеры и чувства

Спектакль рассказывает о реальных людях, их характерах, судьбах и чувствах. Зрители увидят переплетение судеб и столкновение характеров, а также зловещую любовь и ненависть, которые отражают сложные аспекты человеческих отношений.

Сила татарской женщины

Особое внимание в спектакле уделяется силе татарской женщины — её духу и выносливости. Участники постановки стремятся показать, как трудные времена формировали характеры и судьбы женщин, что позволяет каждому зрителю найти свои черты в персонажах.

Для кого спектакль?

«Родные люди» будет особенно интересен тем, кто увлечён историческими и семейными сюжетами. Спектакль станет возможностью для зрителей узнать о жизни своих близких, которые испытали судьбы своих предков в суровое послевоенное время.

 

Июнь
22 июня понедельник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 300 ₽

