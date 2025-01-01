Спектакль Тщетная предосторожность

Классика балетного репертуара в НОВАТ

«Тщетная предосторожность» — один из старейших шедевров балетной классики, который дошёл до наших дней. Созданный французским хореографом Жаном Добервалем более двухсот лет назад, этот балет до сих пор восхищает неподдельными эмоциями.

Сюжет и атмосфера

Действие разворачивается в английской деревне и рассказывает историю очаровательной Лизы, мечтающей воссоединиться с возлюбленным. Однако её мать рассчитывает выдать её за богатого простофилю-соседа. Эта веселая и искрометная комедия способна вызвать у публики искренние улыбки, смех и нескончаемые порывы радости и аплодисментов.

Современная интерпретация

На сцене НОВАТа «Тщетная предосторожность» представлена в хореографии Фредерика Аштона, выдающегося классика британского балета. Свою зрелищную версию английский хореограф создал в 1960 году для лондонского Ковент-Гардена. Постановка Аштона сразу же покорила зрителей самых разных возрастов и стала одной из лучших лирических комедий в балетном репертуаре.

Не упустите возможность увидеть этот прекрасный спектакль, который сочетает в себе традиции классического балета и современные хореографические решения!