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Тщетная предосторожность
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Спектакль Тщетная предосторожность

Постановка
НОВАТ 6+
Режиссер Фредерик Аштон
Продолжительность 2 часа 40 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классика балетного репертуара в НОВАТ

«Тщетная предосторожность» — один из старейших шедевров балетной классики, который дошёл до наших дней. Созданный французским хореографом Жаном Добервалем более двухсот лет назад, этот балет до сих пор восхищает неподдельными эмоциями.

Сюжет и атмосфера

Действие разворачивается в английской деревне и рассказывает историю очаровательной Лизы, мечтающей воссоединиться с возлюбленным. Однако её мать рассчитывает выдать её за богатого простофилю-соседа. Эта веселая и искрометная комедия способна вызвать у публики искренние улыбки, смех и нескончаемые порывы радости и аплодисментов.

Современная интерпретация

На сцене НОВАТа «Тщетная предосторожность» представлена в хореографии Фредерика Аштона, выдающегося классика британского балета. Свою зрелищную версию английский хореограф создал в 1960 году для лондонского Ковент-Гардена. Постановка Аштона сразу же покорила зрителей самых разных возрастов и стала одной из лучших лирических комедий в балетном репертуаре.

Не упустите возможность увидеть этот прекрасный спектакль, который сочетает в себе традиции классического балета и современные хореографические решения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 ноября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1500 ₽

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