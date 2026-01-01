Оповещения от Киноафиши
Тщетная предосторожность
Тщетная предосторожность

Спектакль Тщетная предосторожность

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+

О спектакле

Тщетная предосторожность: комический балет в современном исполнении

«Тщетная предосторожность» — это балет в двух действиях, состоящий из трех картин, основанный на одноименном романе в стиле французской комедии XVIII века. Либретто написано Жаном Добервалем, а хореографию создали Мариус Петипа и Александр Горский.

Балет был написан в 1789 году, а премьера в современном исполнении состоялась в Перми в 2018 году. Это уникальное событие связано с тем, что в спектакле соединяются элементы классического балета и современной хореографии. Зрители смогут насладиться изящными pas de deux и сложными хореографическими композициями.

Совместная постановка

Спектакль представляет собой совместную работу Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского и Пермского государственного хореографического училища. Все партии исполняют учащиеся этого училища, что добавляет спектаклю свежести и энергии.

Исторический контекст

Первоначально спектакль назывался «Балет о соломе, или От худа до добра всего один шаг» и был поставлен Жаном Добервалем, французским танцовщиком и педагогом, который считается основоположником жанра комического балета. Премьера состоялась в Большом театре города Бордо за две недели до взятия Бастилии, что сделало его частью культурного контекста того времени.

«Тщетная предосторожность» до сих пор целиком или частично исполняется в репертуаре многих театров мира, сохраняя свою актуальность как классический балет, несмотря на множество музыкальных и хореографических редакций. Пермская команда постановщиков представляет свое прочтение легкой любовной истории на фоне пасторальных пейзажей.

Зрительский интерес

Этот спектакль будет интересен не только поклонникам классического балета и театрального искусства, но и тем, кто хочет увидеть что-то новое в мире танца. Спектакль исполняется под фонограмму, что позволяет сосредоточиться на хореографии и исполнении.

 

Купить билет на спектакль Тщетная предосторожность

Февраль
28 февраля суббота
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 3000 ₽

