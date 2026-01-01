Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия и драйв на концертах TSB x OPT

Весной TSB x OPT возвращаются с серией концертов DRILL RU: HITS — программой, полностью сосредоточенной на культовой серии Drill Ru. Это не просто рэп-концерт; впечатления от выступлений TSB x OPT по энергетике ближе к метал-шоу. Ожидайте плотный сет без пауз, слэм, мошпит и жёсткий контакт с залом.

Уникальный формат выступлений

Концерты DRILL RU на сцене — это настоящая проверка публики и звука на прочность. Дуэт TSB x OPT из Волгограда начал свою карьеру в конце 2021 года с релиза «Drill Ru 1», который вызвал широкий отклик у слушателей СНГ и Центральной Европы. С этого момента серия Drill Ru стала визитной карточкой проекта.

Популярность и признание

Каждый выпуск Drill Ru на YouTube стабильно собирает миллионы просмотров и вызывает активное обсуждение среди музыкальных ценителей. Проект выделяется жёсткой подачей, мрачной эстетикой и кинематографичным визуалом.

О продюсере TSB

Thugstage Beats (TSB) — известный drill-продюсер, который уже успел поработать с артистами из Европы и Латинской Америки. Его продакшн стал фундаментом звучания Drill Ru и лайв-шоу дуэта.

Не упустите возможность стать частью этого энергичного музыкального события!

Апрель
3 апреля пятница
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1200 ₽

