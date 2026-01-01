Мистическая семейная драма на сцене Театра им. Карима Тинчурина

В ТГДиК им. К. Тинчурина (новое здание) зрители смогут увидеть спектакль о семье, где прошлое неожиданно возвращается. В центре сюжета – тихий дом на окраине, вечер, чай и разговор двух старых подруг, прерываемый таинственным стуком в окно. Что это: человек, призрак или собственная вина? Ответы на эти вопросы привносят в сценарий элементы мистической драмы, созданной автором и режиссером Салаватом Юзеевым.

Действие начинается с моментального стука. То ли это ветер, то ли ветка, то ли кто-то пришел из темноты. С этого момента жизнь героев начинает расползаться по швам. Муж одной из подруг, Васил, часто уходит в Черный лес и возвращается изменившимся. Отец, прикованный к инвалидному креслу, однажды исчезает без следа. В доме постепенно усиливается шорох, зов и память, от которых невозможно скрыться.

Спектакль обнажает темы совести и страха, исследует память, которая не дает покоя. Каждая реплика звучит, как легкое дрожание воздуха, постепенно раскрывая тайну стука в окно: кто же это и зачем пришёл?

«Кто стучит в моё окно?» – это не только история о семье, сталкивающейся с прошлым. Это жутко-прекрасная притча о выборе между состраданием и бездной, о том, как далеко человек готов зайти, чтобы избежать столкновения с собственной правдой.

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.