Труффальдино
Киноафиша Труффальдино

Спектакль Труффальдино

12+
Возраст 12+

О спектакле

Комедия, которую нельзя пропустить: мюзикл «Труффальдино» по пьесе К. Гольдони

В Камерном музыкальном театре им. В. Степанова (ДК Сормово) пройдет мюзикл «Труффальдино». Это история ловкого плута Труффальдино, который искусно манипулирует обстоятельствами, нанимаясь на службу сразу к двум господам, живущим в разных номерах одного отеля.

Забавные интриги и зажигательные танцы

Каждый из господ имеет могущественных врагов, что добавляет остроты сюжету. Однако Труффальдино превращает опасности в легкомысленную игру, устраивая счастье как для своих господ, так и для себя. Этот мюзикл привлечет любителей комедии дель арте, изящного юмора и знакомых с детства мелодий.

Музыкальное наследие и блестящий сюжет

Мюзикл «Труффальдино» основан на пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ» и стал одной из лучших отечественных интерпретаций комедийного жанра. Композитор Александр Колкер создал незабываемую музыкальную атмосферу, в которой сливаются классические каноны итальянской комедии, любовь, интриги, дуэли, зажигательные танцы и восхитительные вокальные номера.

Не пропустите возможность увидеть на сцене обаятельного мошенника, который опровергает утверждение: «Еще никто не мог служить двум господам одновременно!» Эта блестящая музыкальная комедия подарит зрителям яркие эмоции и море позитивного настроения.

Купить билет на спектакль Труффальдино

В других городах
Апрель
1 апреля среда
18:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽

