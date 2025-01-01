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Труффальдино
Киноафиша Труффальдино

Спектакль Труффальдино

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие в Венецию: "Труффальдино" открывает сезон в Музыкальном театре "Премьера"

Музыкальный театр с радостью анонсирует открытие нового сезона! На этот раз зрители отправятся в Венецию – город любви, романтики и карнавальных весельев. Спектакль «Труффальдино» обещает стать ярким событием, наполненным изящным юмором, великолепными песнями и зажигательными танцами.

О сюжете и персонажах

Постановка основана на музыке Александра Колкера и рассказывает историю ловкого и обаятельного плута Труффальдино, который одновременно служит двум господам. В центре сюжета – любовные страсти и запутанные интриги, переплетающие судьбы главных героев. Это комедия дель арте, известная своими масками и гротесковыми персонажами, что открывает для артистов новые грани в их игре.

Уникальные возможности для артистов

Режиссёр-постановщик и балетмейстер Александр Мацко поделился: «Такого спектакля ещё не было в нашем репертуаре. Гротесковое существование позволяет артистам исследовать новые возможности проживания ролей». В мюзикле встретятся исполнители разных поколений: как звёзды театра, так и молодые солисты, которые уже получили главные роли, несмотря на свой юный возраст.

Визуальное вдохновение

Зрителей ждут масштабные декорации и колоритные костюмы, которые помогут окунуться в атмосферу венецианских улочек и карнавального веселья. Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего приключения!

Режиссер
Александр Мацко
В ролях
Станислав Баксараев
Роман Вокуев
Владимир Потапов
Наталья Арзяева
Джейма Карапетян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 10 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
18:30 от 600 ₽

Фотографии

Труффальдино Труффальдино Труффальдино Труффальдино Труффальдино

В ближайшие дни

Фро
16+
Премьера Драма
Фро
17 августа в 19:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
Фро
16+
Премьера Драма
Фро
25 сентября в 19:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
Фро
16+
Премьера Драма
Фро
16 августа в 19:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 1200 ₽
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