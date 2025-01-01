Путешествие в Венецию: "Труффальдино" открывает сезон в Музыкальном театре "Премьера"

Музыкальный театр с радостью анонсирует открытие нового сезона! На этот раз зрители отправятся в Венецию – город любви, романтики и карнавальных весельев. Спектакль «Труффальдино» обещает стать ярким событием, наполненным изящным юмором, великолепными песнями и зажигательными танцами.

О сюжете и персонажах

Постановка основана на музыке Александра Колкера и рассказывает историю ловкого и обаятельного плута Труффальдино, который одновременно служит двум господам. В центре сюжета – любовные страсти и запутанные интриги, переплетающие судьбы главных героев. Это комедия дель арте, известная своими масками и гротесковыми персонажами, что открывает для артистов новые грани в их игре.

Уникальные возможности для артистов

Режиссёр-постановщик и балетмейстер Александр Мацко поделился: «Такого спектакля ещё не было в нашем репертуаре. Гротесковое существование позволяет артистам исследовать новые возможности проживания ролей». В мюзикле встретятся исполнители разных поколений: как звёзды театра, так и молодые солисты, которые уже получили главные роли, несмотря на свой юный возраст.

Визуальное вдохновение

Зрителей ждут масштабные декорации и колоритные костюмы, которые помогут окунуться в атмосферу венецианских улочек и карнавального веселья. Не пропустите шанс стать частью этого захватывающего приключения!