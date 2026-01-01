Спектакль Труффальдино из Бергамо

Мюзикл «Труффальдино из Бергамо» В Санкт-Петербурге

Театр «Петербургская оперетта» представляет зрителям незабываемый мюзикл по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». В центре сюжета — весёлый плут Труффальдино, который служит одновременно двум господам, создавая массу комических ситуаций.

Музыка и атмосфера Венеции

Музыкальные номера, написанные Александром Колкером, погружают зрителей в атмосферу Венеции — города, известного своими карнавальными праздниками и романтикой. Каждый номер наполнен энергией и легкостью, что добавляет ярких красок в спектакль.

Актёрский состав

В мюзикле участвуют талантливые актеры: Евгений Сигаев, Анна Воронина, Мария Малькова и многие другие. Их зажигательные танцы и великолепный вокал создают незабываемое зрелище. Такой уровень исполнения обязательно впечатлит любителей музыкальной комедии и ярких театральных постановок.

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее шоу на сцене театра «Петербургская оперетта». Оно станет настоящим праздником для всех ценителей театрального искусства.