Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Труффальдино из Бергамо
Киноафиша Труффальдино из Бергамо

Спектакль Труффальдино из Бергамо

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Труффальдино из Бергамо» В Санкт-Петербурге

Театр «Петербургская оперетта» представляет зрителям незабываемый мюзикл по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». В центре сюжета — весёлый плут Труффальдино, который служит одновременно двум господам, создавая массу комических ситуаций.

Музыка и атмосфера Венеции

Музыкальные номера, написанные Александром Колкером, погружают зрителей в атмосферу Венеции — города, известного своими карнавальными праздниками и романтикой. Каждый номер наполнен энергией и легкостью, что добавляет ярких красок в спектакль.

Актёрский состав

В мюзикле участвуют талантливые актеры: Евгений Сигаев, Анна Воронина, Мария Малькова и многие другие. Их зажигательные танцы и великолепный вокал создают незабываемое зрелище. Такой уровень исполнения обязательно впечатлит любителей музыкальной комедии и ярких театральных постановок.

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее шоу на сцене театра «Петербургская оперетта». Оно станет настоящим праздником для всех ценителей театрального искусства.

Фотографии

Труффальдино из Бергамо Труффальдино из Бергамо Труффальдино из Бергамо Труффальдино из Бергамо
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше