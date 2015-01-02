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Билеты от 500₽
Киноафиша Труффальдино из Бергамо

Спектакль Труффальдино из Бергамо

Постановка
Центр театра и кино Никиты Михалкова 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедия Карло Гольдони о любви и хитрости

Спектакль «Два господина из Венеции» — это яркое и веселое представление, основанное на комедии Карло Гольдони. Действие разворачивается в XVIII веке, в самом сердце Венеции, где жизнерадостный плут Труффальдино сбегает из бедного Бергамо в поисках лучшей жизни.

Сюжет

Труффальдино решает наняться слугой к двум господам одновременно, надеясь получить двойное жалование. Его первый господин, Федерико Распони, по слухам, погиб на дуэли, а второй — Флориндо Аретузи, жених Беатриче Распони, сестры убитого. К счастью (или не очень), оба мужчины останавливаются в одной гостинице, и Труффальдино оказывается в центре хитроумного плана.

Музыка и атмосфера

Зрителей ожидает зажигательная музыка Александра Колкера, знакомая многим по советскому телефильму, а также динамичные танцы и атмосфера праздника. Соответствующая музыка наполняет спектакль жизнью и энергией, создавая неповторимую атмосферу венецианского карнавала.

Счастливый финал

История завершается счастливым концом: влюбленные находят друг друга, родители удачно связывают своих детей узами брака, а Труффальдино добивается успеха в своих делах. Это комедия, полная юмора, любви и неожиданных поворотов, которая подарит зрителям незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который станет отличным способом провести вечер в компании друзей или семьи!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 500 ₽

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