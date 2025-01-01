Спектакль Truffaldino il Servitore (Сыктывкар)

Комедия Сыктывкарского театра драмы по пьесе К. Гольдони «Слуга двух господ»

Сыктывкарский академический театр драмы В. Савина представляет искрометную комедию о любви и недоразумениях. Действие спектакля разворачивается в Венеции XVIII века и рассказывает о плуте Труффальдино, который, сбежав в богатую Венецию из бедного Бергамо, становится слугой своего собственного брата, переодетого в сестру Беатриче.

Беатриче, под видом покойного брата, ищет своего возлюбленного Флориндо Аретузи, который по ошибке был обвинён в убийстве. Маскарады и комичные ситуации приводят к захватывающим приключениям, в процессе которых влюбленные, несмотря на все преграды, всё же находят друг друга.

Спектакль наполнен атмосферой карнавала и праздника, что делает его настоящим событием для театральных зрителей. Приходите и насладитесь магией Венеции вместе с нами!