Хип-хоп концерт группы TRUEтень

Приглашаем всех ценителей хип-хоп культуры на уникальный концерт TRUEтень! Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки, танца и живых впечатлений.

Расписание мероприятий

18:00 — Открытие: фото с артистом

18:50 — Ранний вход для гостей

19:00 — Общий вход

20:00 — Начало концерта

Важно отметить, что после завершения концерта получить фото с артистом не представляется возможным. Поэтому рекомендуем приходить вовремя, чтобы не пропустить интересные моменты мероприятия.

Обратите внимание!

Расписание может быть изменено по техническим или организационным причинам. Следите за обновлениями, чтобы ничего не упустить из этого замечательного опыта!

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу хип-хопа и узнать больше о культуре, которая завоевала сердца миллионов.