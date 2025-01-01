Меню
TRUEтень
Киноафиша TRUEтень

TRUEтень

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Хип-хоп концерт группы TRUEтень 

Приглашаем всех ценителей хип-хоп культуры на уникальный концерт TRUEтень! Это событие станет настоящим праздником для любителей музыки, танца и живых впечатлений.

Расписание мероприятий

  • 18:00 — Открытие: фото с артистом
  • 18:50 — Ранний вход для гостей
  • 19:00 — Общий вход
  • 20:00 — Начало концерта

Важно отметить, что после завершения концерта получить фото с артистом не представляется возможным. Поэтому рекомендуем приходить вовремя, чтобы не пропустить интересные моменты мероприятия.

Обратите внимание!

Расписание может быть изменено по техническим или организационным причинам. Следите за обновлениями, чтобы ничего не упустить из этого замечательного опыта!

Не упустите шанс погрузиться в атмосферу хип-хопа и узнать больше о культуре, которая завоевала сердца миллионов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 сентября
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
20:00 от 2500 ₽
Воронеж, 3 октября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
20:00 от 2500 ₽
Красноярск, 12 октября
Baker Street Красноярск, Мартынова, 12
20:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 7 декабря
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 2100 ₽

