Не пропустите HEAVY VESNA TOUR от Truep

Весна 2026 года станет настоящим испытанием для любителей тяжёлой музыки. Культовая трэш/дэт-группа Truep отправляется в тур-фестиваль HEAVY VESNA TOUR. Это уникальное событие охватит шесть городов России, объединяя мощные банды со всей страны.

Уникальные мини-фесты в каждом городе

В каждом городе пройдет незабываемый мини-фестиваль с локальным колоритом и неудержимой атмосферой. Truep на сцене — это мощный звук, невероятная энергия и харизма, которые привносят дух Санкт-Петербурга. Не упустите возможность стать частью этого рок-торжества!

Не пропустите

Оставайтесь на связи, следите за обновлениями и готовьтесь к по-настоящему HEAVY весне! Мы уверены, что этот фестиваль оставит незабываемые впечатления и подарит море эмоций.