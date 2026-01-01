Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Truep
Киноафиша Truep

Truep

18+
Возраст 18+

О концерте

Не пропустите HEAVY VESNA TOUR от Truep

Весна 2026 года станет настоящим испытанием для любителей тяжёлой музыки. Культовая трэш/дэт-группа Truep отправляется в тур-фестиваль HEAVY VESNA TOUR. Это уникальное событие охватит шесть городов России, объединяя мощные банды со всей страны.

Уникальные мини-фесты в каждом городе

В каждом городе пройдет незабываемый мини-фестиваль с локальным колоритом и неудержимой атмосферой. Truep на сцене — это мощный звук, невероятная энергия и харизма, которые привносят дух Санкт-Петербурга. Не упустите возможность стать частью этого рок-торжества!

Не пропустите

Оставайтесь на связи, следите за обновлениями и готовьтесь к по-настоящему HEAVY весне! Мы уверены, что этот фестиваль оставит незабываемые впечатления и подарит море эмоций.

Купить билет на концерт Truep

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
27 марта пятница
19:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 600 ₽
28 марта суббота
19:00
Белая лошадь Волгоград, Островского, 5
3 апреля пятница
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 600 ₽
4 апреля суббота
19:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 600 ₽

В ближайшие дни

Кино. История этого мира
6+
Рок
Кино. История этого мира
8 марта в 18:00 МТС Live Холл Воронеж
от 5000 ₽
Стендап
18+
Юмор
Стендап
3 марта в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 300 ₽
Надя Джабраилова
18+
Юмор
Надя Джабраилова
16 апреля в 19:00 Воронежский ДК железнодорожников
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше