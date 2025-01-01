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True Vinyl Party: виниловая вечеринка
Билеты от 3500₽
Киноафиша True Vinyl Party: виниловая вечеринка

True Vinyl Party: виниловая вечеринка

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

True Vinyl Party: Виниловая вечеринка в лофт-пространстве «Своё поле»

Весна вступает в свои права, и мы с радостью провожаем зиму традиционной виниловой вечеринкой. Приглашаем всех ценителей музыки и хорошего настроения на незабываемый вечер, где танцуют все!

Аналоговое звучание и великолепная акустика

Этим вечером вы сможете насладиться красотой винилового звучания в уникальной атмосфере лофт-пространства «Своё поле». Бывшая фабрика Красный Октябрь подарит вам не только отличную акустику, но и неповторимый дух индустриального стиля.

Технические характеристики

В нашем распоряжении — система класса High End, которая обеспечит чистоту и насыщенность звука. Вы сможете услышать каждую ноту, каждое изменение в ритме и мелодии. Это не просто вечеринка, а настоящий музыкальный опыт!

Что вас ждет?

На True Vinyl Party выступят известные диджеи, которые подготовят для вас эксклюзивные сет-листы. Кроме того, вас ждут интересные конкурсы и призы. Не упустите шанс окунуться в мир виниловой музыки и провести вечер в компании единомышленников!

Не пропустите возможность стать частью этого уникального события! Мы ждем вас на True Vinyl Party!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
20:00 от 3500 ₽

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