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Трудные подростки: гимн свободе и юности
Киноафиша Трудные подростки: гимн свободе и юности

Спектакль Трудные подростки: гимн свободе и юности

Постановка
Упсала-Цирк 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Цирковой спектакль о взрослении

«Трудные подростки: гимн свободе и юности» — это цирковой спектакль, вдохновленный молодежным сериалом «Трудные подростки» от студии Wink. Представление перенесет зрителей в декорации съемочной площадки, где каждое выступление станет съемкой новой серии, которая никогда не будет выпущена в прокат.

Сюжет и декорации

На время спектакля пространство шатра превратится в спортплощадку, крышу, гаражи и другие знакомые места, которые многие из нас ассоциируют с юностью и свободой. Эти декорации будут служить фоном для историй о подростках, их переживаниях и стремлении к свободе.

Участники и тематика

В спектакле участвуют настоящие подростки от 15 до 19 лет, занимающиеся в Упсала-Цирке. Эти молодые артисты делятся своими размышлениями о важных проблемах поколения: любви, поиске себя и своего места в жизни.

Режиссер Лариса Афанасьева описывает спектакль как попытку показать подростков без фильтров и прикрас. «Мы хотели показать, что молодость всегда права и обладает огромным потенциалом изменить мир. Это время ошибок, новых начинаний и глубокой жизни. Молодость — это возможность развиваться и искать свое место, несмотря на трудности и сложности общения с внешним миром», — говорит она.

Заключение

«Трудные подростки» — это не просто цирковое представление, а шанс стать частью истории о настоящей юности, полной страсти и стремления к свободе. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль и стать свидетелем искренних эмоций и настоящих переживаний молодых артистов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Упсала-Цирк Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, литера Ю, БЦ «Зима»
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности Трудные подростки: гимн свободе и юности

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