Трудно ли быть импрессианистом
Приглашаем вас на заключительную лекцию цикла, посвящённого развитию импрессионизма — одного из самых значимых художественных направлений. Темой сегодняшнего выступления станет «Импрессионизм и Япония: влияние японского искусства на Европу».

Идеи, ставшие революцией

С середины 50-х годов XIX века в Париже живописные салоны переполняли академические работы. В ответ на это группа молодых художников решила трансформировать искусство. Вдохновлённые, они собирались в кафе Гербуа, делились идеями и отправлялись на опушку леса Фонтенбло. Здесь они проводили дни, пытаясь запечатлеть изменчивую природу.

Рождение нового направления

Отказавшись от чёрного цвета, художники наполнили свои полотна жизнью. Их стали называть «бандой Мане» и с лёгкой руки Луи Леруа «впечатленцами», или «импрессионистами». Мы привыкли видеть их работы яркими и современными, но за каждым произведением стоит история — порой трагическая — их признания. Художники стали жертвами жестокой критики: их выставки подвергались нападкам, а самих авторов считали безумцами.

Истинная история импрессионизма

Дошедшие до нас переписки, критические статьи и свидетельства современников рассказывают о краткой, но яркой судьбе импрессионистов. Приготовьтесь услышать шёпот толпы на первой выставке, рев мотора автомобиля заядлого гонщика Моне, и звон бокалов в баре Фоли-Бержер. Эта лекция — уникальная возможность глубже понять влияние Японии на европейское искусство и открыть для себя новые грани импрессионизма.

