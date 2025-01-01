Вас приветствует легитимные наследники легендарной группы «Ляпис Трубецкой»! Группа «Trubetskoy» была создана вскоре после распада коллектива, одним из отцов-основателей которого является Павел Булатников (вокал). К нему присоединились Руслан «Пан» Владыко (гитара), Александр Сторожук (барабаны) и Дмитрий Свиридович (бас). В данный момент актуальный состав коллектива выглядит следующим образом:
Группа «Trubetskoy» была основана в 2014 году в Минске и за прошедшие 10 лет успела завоевать популярность. Музыканты выпустили два полноценных студийных альбома: «Magister Bibendi» и «Зашевелит Бит». Кроме того, в их дискографии есть множество композиций, которые не вошли в альбомные версии.
Количество концертов, отыгранных группой, достигает нескольких тысяч. «Trubetskoy» неоднократно участвовали в фестивале «Нашествие» и других масштабных мероприятиях.
Основной репертуар группы включает золотые хиты «Ляписа Трубецкого» такие как:
Не упустите возможность насладиться энергией и ярким выступлением группы «Trubetskoy»!