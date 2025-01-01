Меню
Trubetskoy
Группа Trubetskoy: наследники Ляписа Трубецкого с концертом в Уфе

Вас приветствует легитимные наследники легендарной группы «Ляпис Трубецкой»! Группа «Trubetskoy» была создана вскоре после распада коллектива, одним из отцов-основателей которого является Павел Булатников (вокал). К нему присоединились Руслан «Пан» Владыко (гитара), Александр Сторожук (барабаны) и Дмитрий Свиридович (бас). В данный момент актуальный состав коллектива выглядит следующим образом:

  • Павел Булатников – вокал
  • Сергей Падливахин – барабаны
  • Виталий Вечерский – гитара
  • Иван Галушко – тромбон
  • Дмитрий Свиридович – бас
  • Петр Марцынкевич – труба
  • Олег Хромов – звукорежиссер

История и достижения

Группа «Trubetskoy» была основана в 2014 году в Минске и за прошедшие 10 лет успела завоевать популярность. Музыканты выпустили два полноценных студийных альбома: «Magister Bibendi» и «Зашевелит Бит». Кроме того, в их дискографии есть множество композиций, которые не вошли в альбомные версии.

Количество концертов, отыгранных группой, достигает нескольких тысяч. «Trubetskoy» неоднократно участвовали в фестивале «Нашествие» и других масштабных мероприятиях.

Репертуар

Основной репертуар группы включает золотые хиты «Ляписа Трубецкого» такие как:

  • «Ау»
  • «Яблони»
  • «Керчь»
  • «Евпатория»
  • «Золотая антилопа»
  • «Сочи»
  • «Карусели-мельницы»
  • «Снежная королева»
  • «Манифест»
  • «В платье белом»
  • «Котик»
  • «Ласточка»
  • «Ты кинула»
  • «Харэ»
  • «Стаканы»
  • «Огоньки»
  • «Почтальоны»
  • «Голуби»

Не упустите возможность насладиться энергией и ярким выступлением группы «Trubetskoy»!

Ноябрь
23 ноября воскресенье
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1800 ₽

