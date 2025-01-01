Группа Trubetskoy: наследники Ляписа Трубецкого с концертом в Уфе

Вас приветствует легитимные наследники легендарной группы «Ляпис Трубецкой»! Группа «Trubetskoy» была создана вскоре после распада коллектива, одним из отцов-основателей которого является Павел Булатников (вокал). К нему присоединились Руслан «Пан» Владыко (гитара), Александр Сторожук (барабаны) и Дмитрий Свиридович (бас). В данный момент актуальный состав коллектива выглядит следующим образом:

Павел Булатников – вокал

Сергей Падливахин – барабаны

Виталий Вечерский – гитара

Иван Галушко – тромбон

Дмитрий Свиридович – бас

Петр Марцынкевич – труба

Олег Хромов – звукорежиссер

История и достижения

Группа «Trubetskoy» была основана в 2014 году в Минске и за прошедшие 10 лет успела завоевать популярность. Музыканты выпустили два полноценных студийных альбома: «Magister Bibendi» и «Зашевелит Бит». Кроме того, в их дискографии есть множество композиций, которые не вошли в альбомные версии.

Количество концертов, отыгранных группой, достигает нескольких тысяч. «Trubetskoy» неоднократно участвовали в фестивале «Нашествие» и других масштабных мероприятиях.

Репертуар

Основной репертуар группы включает золотые хиты «Ляписа Трубецкого» такие как:

«Ау»

«Яблони»

«Керчь»

«Евпатория»

«Золотая антилопа»

«Сочи»

«Карусели-мельницы»

«Снежная королева»

«Манифест»

«В платье белом»

«Котик»

«Ласточка»

«Ты кинула»

«Харэ»

«Стаканы»

«Огоньки»

«Почтальоны»

«Голуби»

Не упустите возможность насладиться энергией и ярким выступлением группы «Trubetskoy»!