Приглашаем вас на незабываемый концерт белорусской рок-группы Trubetskoy, легитимных наследников легендарного коллектива Ляпис Трубецкой. Группа была основана в 2014 году в Минске одними из основателей "Ляписов" и с тех пор успела завоевать сердца зрителей не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Текущий состав группы:
За 8 лет существования Trubetskoy музыканты выпустили два полноценных студийных альбома: Magister Bibendi и Зашевелит бит, а также множество композиций, не вошедших в альбомные версии. В активе группы более тысячи концертов, которые прошли в Беларуси, Казахстане, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции и Германии. Кроме того, Trubetskoy неоднократно выступали на фестивале Нашествие.
Основной репертуар группы включает золотые хиты Ляпис Трубецкой, такие как:
Также на концерте прозвучат новые песни из последних альбомов, что делает этот вечер особенно интересным для всех поклонников группы и рок-музыки в целом.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!