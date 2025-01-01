Меню
Trubetskoy
Киноафиша Trubetskoy

Trubetskoy

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт рок-группы Trubetskoy: наследники легенды

Приглашаем вас на незабываемый концерт белорусской рок-группы Trubetskoy, легитимных наследников легендарного коллектива Ляпис Трубецкой. Группа была основана в 2014 году в Минске одними из основателей "Ляписов" и с тех пор успела завоевать сердца зрителей не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Состав группы и достижения

Текущий состав группы:

  • Павел Булатников — вокал
  • Руслан "Пан" Владыко — гитара
  • Александр Сторожук — барабаны
  • Дмитрий Свиридович — бас

За 8 лет существования Trubetskoy музыканты выпустили два полноценных студийных альбома: Magister Bibendi и Зашевелит бит, а также множество композиций, не вошедших в альбомные версии. В активе группы более тысячи концертов, которые прошли в Беларуси, Казахстане, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции и Германии. Кроме того, Trubetskoy неоднократно выступали на фестивале Нашествие.

Репертуар концерта

Основной репертуар группы включает золотые хиты Ляпис Трубецкой, такие как:

  • Ау
  • Яблони
  • Керчь
  • Евпатория
  • Золотая антилопа
  • Сочи
  • Карусели-мельницы
  • Снежная королева
  • Манифест
  • В платье белом
  • Котик
  • Ласточка
  • Ты кинула
  • Харэ
  • Стаканы
  • Огоньки
  • Почтальоны
  • Голуби

Также на концерте прозвучат новые песни из последних альбомов, что делает этот вечер особенно интересным для всех поклонников группы и рок-музыки в целом.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1300 ₽

