Концерт рок-группы Trubetskoy: наследники легенды

Приглашаем вас на незабываемый концерт белорусской рок-группы Trubetskoy, легитимных наследников легендарного коллектива Ляпис Трубецкой. Группа была основана в 2014 году в Минске одними из основателей "Ляписов" и с тех пор успела завоевать сердца зрителей не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Состав группы и достижения

Текущий состав группы:

Павел Булатников — вокал

— вокал Руслан "Пан" Владыко — гитара

— гитара Александр Сторожук — барабаны

— барабаны Дмитрий Свиридович — бас

За 8 лет существования Trubetskoy музыканты выпустили два полноценных студийных альбома: Magister Bibendi и Зашевелит бит, а также множество композиций, не вошедших в альбомные версии. В активе группы более тысячи концертов, которые прошли в Беларуси, Казахстане, России, Украине, Прибалтике, Грузии, Швеции и Германии. Кроме того, Trubetskoy неоднократно выступали на фестивале Нашествие.

Репертуар концерта

Основной репертуар группы включает золотые хиты Ляпис Трубецкой, такие как:

Ау

Яблони

Керчь

Евпатория

Золотая антилопа

Сочи

Карусели-мельницы

Снежная королева

Манифест

В платье белом

Котик

Ласточка

Ты кинула

Харэ

Стаканы

Огоньки

Почтальоны

Голуби

Также на концерте прозвучат новые песни из последних альбомов, что делает этот вечер особенно интересным для всех поклонников группы и рок-музыки в целом.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!