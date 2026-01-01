Концерт группы Trubetskoy в ресторане «Максимилианс»

В ресторане «Максимилианс» состоится концерт группы Trubetskoy. Этот минский коллектив включает в себя известных музыкантов, таких как Павел Булатников, Дмитрий Свиридович и Иван Галушко, которые ранее выступали в легендарной группе «Ляпис Трубецкой». Также в составе Trubetskoy вы найдете современных исполнителей — Петра Марцинкевича и Сергея Подливахина из «Леприконсов», а также гитариста Виталия Вечерского, ученика Руслана Владыко.

Концерт порадует поклонников русскоязычной рок-музыки. В программе — как хиты «Ляписов», так и оригинальные песни группы Trubetskoy. Эти выступления гарантируют живое исполнение знаковых композиций, которые за 30 лет приобрели народную любовь.

Состав группы

Группа Trubetskoy выделяется тем, что в её состав входят практически все основные участники легендарного «золотого» состава «Ляписов»:

Павел Булатников — второй голос «ляписов» с 1997 по 2014 год. В его репертуаре такие хиты как «Яблони», «Котик» и «Черно-белый день».

Дмитрий Свиридович — бас-гитарист и со-основатель «ляписов», активно участвовал в записи знаковых альбомов.

Иван Галушко — тромбонист, постоянный участник классической духовой секции на протяжении 15 лет.

Петр Марцинкевич и Сергей Подливахин — молодые, но талантливые музыканты из «Леприконсов».

Виталий Вечерский — гитарист, продюсер и композитор, последователь Руслана Владыко.

Музыкальная программа

Концертная программа охватывает все знаменитые композиции «Ляписов» различных лет, а также оригинальные песни Trubetskoy. Вы сможете насладиться как быстрыми ритмами, так и медленными мелодиями, а в финале — любимыми хитами, которые подпевают даже охранники в зале.

Если вы хотите услышать такие популярные песни, как «Ау», «В платье белом» и «Ты кинула» в исполнении тех, кто создавал эти шедевры, не упустите эту уникальную возможность увидеть и услышать их живьем!