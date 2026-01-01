Спектакль Тру-крайм вечер «Дела»

Тру-крайм вечер «Дела» в Нижнем

Насладитесь атмосферой любимого криминального подкаста на уникальном вечере «Дела». Это прекрасная возможность встретиться с ведущими — Димой Позовым и Ахшаром Хохом, а также с приглашёнными гостями. Вы сможете задать им все интересующие вопросы и узнать больше о расследованиях, которые потрясли страну.

Вечер обещает быть насыщенным: реальные истории из преступного мира, интригующие детали и незабываемая атмосфера. Если вы любите криминальные расследования и хотите услышать захватывающие рассказы, этот вечер определённо для вас!

Участники: Дима Позов, Ахшар Хох и специальный гость. Обращаем внимание, что организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав участников.

Приходите, мы вас очень ждём!