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Тру-крайм вечер «Дела»
Киноафиша Тру-крайм вечер «Дела»

Спектакль Тру-крайм вечер «Дела»

18+
Возраст 18+

О спектакле

Тру-крайм вечер «Дела» в Нижнем

Насладитесь атмосферой любимого криминального подкаста на уникальном вечере «Дела». Это прекрасная возможность встретиться с ведущими — Димой Позовым и Ахшаром Хохом, а также с приглашёнными гостями. Вы сможете задать им все интересующие вопросы и узнать больше о расследованиях, которые потрясли страну.

Вечер обещает быть насыщенным: реальные истории из преступного мира, интригующие детали и незабываемая атмосфера. Если вы любите криминальные расследования и хотите услышать захватывающие рассказы, этот вечер определённо для вас!

Участники: Дима Позов, Ахшар Хох и специальный гость. Обращаем внимание, что организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав участников.

Приходите, мы вас очень ждём!

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
20:00
Нижегородский ДК железнодорожников Нижний Новгород, Июльских Дней, 1а

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